Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în anul de studii 2019/20, procesul educaţional în instituţiile de învăţământ primar şi secundar general a fost asigurat de 27,4 mii cadre didactice. În anul şcolar 2015-2016, numărul cadrelor didactice a fost cu 2000 mai mare. Astăzi, unui cadru didactic îi revine 12 elevi, însă cu patru ani în urmă, unui cadru didactic îi reveneau 11 elevi scrie Moldova.org.

De asemenea, putem observa că numărul profesorilor, aproape în toate categoriile de vârstă scade. Totuşi, în ultimii patru ani, profesorii au îmbătrânit, astfel încât numărul cadrelor didactice care aveau peste 60 de ani şi care sunt în pragul pensionării a crescut cel mai mult. Dacă în anul de studiu 2015-2016 profesorii cu vârsta de peste 60 de ani constituiau 15%, anul acesta ei reprezintă tocmai 19,6%. Adică, fiecare al 5 profesor are vârsta de peste 60 de ani. Specialiştii de la Biroul Naţional de Statistică accentuează faptul că ieşirea acestor persoane din sistem riscă să genereze un deficit de cadre didactice deloc neglijabil.

De asemenea, numărul profesorilor de până la 30 de ani a scăzut în ultimii patru ani cu 2,5%. Dacă în anul de studiu 2015-2016 aceştia reprezentau 12,3%, anul acesta ei sunt în proporţie de 9,8%. Adică, fiecare al 10 profesor are mai puţin de 30 de ani.

Cei mai mulţi profesori din sistem au vârsta cuprinsă între 50-59 de ani. Totuşi, există o uşoară scădere. În ultimii patru ani, numărul acestora a scăzut cu 0,2% şi astăzi constituie26% din totalul cadrelor didactice. Adică, fiecare al 4 profesor are între 50-59 de ani.

Numărul profesorilor scade şi din cauza micşorării numărului de studenţi la pedagogie. Numărul acestora scade în fiecare an, astfel încât în 2015 erau 2 523 de studenţi în acest domeniu, iar în 2018 numărul a ajuns la 1 725.

De asemenea, o altă cauză este salariul mic al profesorilor. Ultimii ani s-au înmulţit nemulţumirile profesorilor proporţional cu promisiunile guvernărilor. De exemplu, în primăvara anului 2017 profesorii au anunţat grevă generală, însă au renunţat la ea, convinşi de Guvernul Filip şi sindicate. Apoi în vara aceluiaşi an, înainte de începutul anului şcolar, Guvernul Filip ar fi crescut salariile cu 11,3%, astfel încât:

-rector – 5 977 lei

-profesor universitar – 4 485 lei

-conferenţiar universitar – 4 035 lei

-lector universitar – 3 734 lei

-asistent universitar, formator, maestru – 3 289 lei

-profesor şi învăţător din învăţământul general şi profesional tehnic cu studii superioare – 3 289lei

-iar pentru cei cu studii medii de specialitate – 2 688 lei

-funcţiile didactice în învăţământul profesional tehnic, cu excepţia profesorului, cu studii superioare – 2983 lei

-cei cu studii medii de specialitate – 2 688 lei

În ultimii cinci ani, numărul total al elevilor a scăzut cu aproape 20 de mii. Dacă în anul şcolar 2013-2014 erau 352 053 de elevi, atunci în anul şcolar 2018-2019 au fost 333 118 elevi, adică a scăzut cu 5,3%. Pentru aceeaşi perioadă, numărul cadrelor didactice a scăzut cu 13,9% (32 149 în anul şcolar 2013-2014 şi 27 657 în 2018-2019.)