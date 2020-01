Printre priorităţile noului colegiu de la Comrat va fi pregătirea specialiştilor în domeniul sistemelor şi tehnologiilor informaţionale. Rectorul UTM, Viorel Bostan, a dat asigurări responsabililor găgăuzi că va susţine iniţiativa şi va delega în autonomie pedagogi calificaţi pentru a sprijini primele etape ale activităţii instituţiei de învăţământ tehnic de la Comrat, indică gagauzinfo.md.

De asemenea, administraţia Colegiului de Inginerie din Străşeni a afirmat că va oferi tot concursul, sub formă de schimb de experienţă, consultanţă, necesare pentru buna funcţionare a colegiului din UTA Gagauz-Yeri.

Colegiul de Inginerie din Străşeni a fost deschis în 2018, în cadrul subzonei Străşeni a Zonei Economice Libere (ZEL) „Bălţi”. Instituţia are un program elaborat după model german, cu cursuri teoretice şi practice, susţinute de agenţi economici – parteneri ai ZEL. Colegiul pregăteşti specialişti în construcţia de maşini, asigurare sistemică, IT ş.a.

Construcţia Colegiului Industrial la Comrat, ce va purta numele preşedintelui Turciei Recep Tayyip Erdoğan, a fost examinată în decembrie 2019 de către guvernatorul UTA Gagauz-Yeri, Irina Vlah, în cadrul întrevederii de la Ankara, cu conducerea Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA). Pe parcursul anilor, TIKA a susţinut mai multe proiecte sociale şi de infrastructură în autonomia găgăuză, printre ultimele fiind reconstrucţia Casei de cultură din satul Chiriet-Lunga şi reparaţia capitală a acoperişurilor a trei instituţii de învăţământ din regiune,transmite MOLDPRES.