Datele Biroului Național de Statistică arată că luna trecută prețurile la legume și fructe au crescut cu peste 5 la sută comparativ cu luna noiembrie 2019. O relatare de Aliona Savca.

La Piața Centrală din Capitală, astăzi, un kilogram de cartofi putea fi cumpărat cu 9 lei, un kilogram de morcovi cu 8 lei, iar de varză cu 6 lei. Roșiile, castraveții sau ardeii grași ajung să coste până la 45 de lei. Vânzătorii spun că prețurile nu s-au schimbat comparativ cu anul trecut.

„Prețurile sunt aceleași an de an. Sunt prețuri de iarnă și prețuri de vară. Diferă în doi, trei lei. Castraveții sunt 45 de lei pentru că la turci se termină, iar la noi nu au început încă să-i cultive. Asta-i o perioadă de două-trei săptămâni. Roșiile tot așa. Sunt de 35 de lei, 40 de lei în funcție de calitatea lor. Toate sunt din Turcia.”

„Prețurile la legume nu s-au schimbat. Sunt aceleași ca în luna decembrie 2019 la tot ce avem noi cartof, ceapă, morcov, sfeclă, varză.

– Cumpărători sunt?

– Vin foarte rar. Este producție și autohtonă, și de import. O parte din soiurile de cartof sunt aduse, restul este producție autohtonă.”

Datele Biroului Național de Statistică arată, însă, că în luna decembrie 2019 față de luna noiembrie a aceluiași an, au fost înregistrate creșteri de prețuri la legume proaspete de 5,7 la sută, în special la vinete, varză, ardei grași și roșii. Prețurile au crescut și la fructe proaspete în medie cu 5,1 la sută. Majorările au vizat strugurii, fructele exotice și cele sămânțoase. Oamenii spun că nu fac față majorărilor cu veniturile pe care le au.

„Foarte mari prețurile, dar și ca să crești sfecla, morcovul acesta este foarte greu. Din ce în ce mai rău la noi în țară.

– Vă permiteți să cumpărați castraveți, ardei?

– Nu doamnă. Uitați-vă ce prețuri pentru că nu vinde agricultorul, dar intermediarul care vinde la prețuri mai mari. Facem economie. Mai facem conserve și ne folosim cu ceea ce avem. Dacă avem o sărbătoare cumpăram doi, trei roșii și castraveți. Îi sărăcie. Pensiile sunt foarte mici.”

„Cum vi se par prețurile la fructe, la legume?

– Sunt foarte înalte. Am cumpărat morcov. Urmează cartofi să cumpăr, dar ce să cumpăr de o mie de lei? Doamne ferește roșii și castraveți. Eu am bani de roșii și castraveți?

– Fructe cumpărați?

– Nu cumpăr fructe, doamnă. Nu am bani de fructe. Statul ne-a adus la așa condiție.”

Mărimea minimului de existență în primul semestru al anului 2019 a constituit în medie lunară pentru o persoană 2028 de lei, arată datele Biroului Național de Statistică.