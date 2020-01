Vremea prea blândă pentru această perioadă i-au făcut pe ţărani să uite ce au învăţat de la părinţi şi bunici şi să se orienteze nu după calendar, ci după vreme. Doar că iernile nu mai sunt cum au fost odată.

În via a lui Ion Hioară din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, se lucrează de zor. Zilierii au ieşit la curățit şi legat viţa-de-vie, deşi în alţi ani, acest lucru îl făceau la începutul primăverii. Oamenii sunt bucuroşi că pot câştiga un ban şi iarna.

"Curăţim via de soi Moldova. Ce-i uscat curăţăm, tăiem. Lăsăm după puterea butucului, după anotimpul pe care îl avem afară, că e foarte cald şi nu avem ploaie".

"Vremea ţine cu noi, nu ne este frig. Putem ieşi la lucru: ploi nu sunt, ninsori, nici atât. Şi anul trecut au început lucrările mai devreme, la sfârşitul lui noiembrie. Dacă va ploua sau va ninge, vom sta acasă. Dar acum putem ieşi la lucru şi câştiga bani".

"Vremea e bună, lucrăm fără mănuşi. Când e frig, ne îngheaţă mâinile".

"De curăţatul viei depinde roada cât de bogată şi bună va fi".

Viticultorul, însă, nu se prea bucură de temperaturile primăvăratice. Acest lucru i-ar putea aduce o recoltă mai mică decât în anii mai friguroşi. Din cauza lipsei ninsorilor, fermierul spune că va trebui să investească mai mult în irigarea viei.

"Până în acest an, viţa-de-vie nu a fost niciodată în pierdere. Dar având în vedere condiţiile climaterice pe care le avem, ne aşteptăm la pierderi financiare. Trebuie să lucrăm ştiinţific, să irigăm prin picurătoare, să folosim îngrăşăminte organice mai puţin minerale ca să căpătăm o roadă ecologică şi să avem şi vinuri de calitate. Cheltuielile vor fi duble", a afirmat viticultorul, Ion Hioară.

În următoarele zile, meteorologii anunţă temperaturi de până la 9 grade Celsius în timpul zilei. Dacă totuşi vom avea parte de ninsori în acest an, viticultorii spun că via care a fost deja curățită nu va fi afectată.