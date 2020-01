Programul este sprijinit financiar de Banca Mondială și este axat pe înfăptuirea unor reforme în domeniul educației, în special în gimnazii și licee, în vederea promovării inițiativelor de îmbunătățire a condițiilor de învățare şi consolidarea monitorizării sistemelor de educație, transmite MOLDPRES.

Activitățile planificate pentru acest an prevăd pregătirea psihopedagogilor, dotarea a o sută de școli din țară cu echipament specializat pentru copiii cu dizabilități, dotarea a 160 de școli cu echipament pentru laboratoarele de fizică, continuarea procesului de renovare a școlilor de circumscripție etc. Conform Planului de implementare PRIM, în 2020, în opt școli de circumscripție vor fi finisate lucrările de renovare prin intermediul Fondului de Investiții Sociale (FISM). Vor fi instruite 2500 de cadre didactice, iar 700 de manageri ai instituțiilor de învățământ vor fi profesionalizați.

„Reforma învățământului este un imperativ al timpului. Acest deziderat reușim să îl transpunem în fapt cu sprijinul donatorilor, partenerilor internaționali. Acest proiect finanțat de Banca Mondială vine să sprijine eforturile Ministerului Educației Culturii și Cercetării (MECC) în vederea modernizării procesului educațional prin crearea condițiilor de studii în școlile din țară, în conformitate cu standardele internaționale, profesionalizarea cadrelor didactice. Educația este un domeniu în care merită să investești, or, o generație bine instruită poate asigura un viitor prosper țării noastre”, a afirmat Corneliu Popovici, ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

Până în prezent, în cadrul PRIM au fost renovate 10 școli de circumscripție. Șase dintre acestea au fost reparate sau reconstruite de MECC, altele patru – prin intermediul FISM. De asemenea, au fost profesionalizate 2630 de cadre didactice şi instruite 950 de cadre de conducere.

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”, finanțat din împrumutul preferențial acordat de Banca Mondială, a fost lansat în aprilie 2013. Inițial, durata proiectului a fost prevăzută până în august 2018, însă ulterior aceasta a fost extinsă până în aprilie 2022. Bugetul total al proiectului este de circa 50 milioane de dolari SUA.