Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an – la 1 aprilie și la 1 octombrie – pentru toți pensionarii.

La 1 aprilie coeficientul de indexare va constitui inflația înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie coeficientul de indexare va constitui inflația înregistrată în primul semestru al anului în curs. Deputații PAS și PPPDA au criticat inițiativa, calificând-o ca fiind una antisocială, relatează IPN.

În plenul Parlamentului, ministra sănătății, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbrăveanu, a declarat că proiectul prevede instituirea indexării semi-anuale a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea lor, precum și indexarea semi-anuală a venitului lunar minim garantat, care este utilizat la determinarea ajutorului social și celui pentru perioada rece a anului. Viorica Dumbrăveanu a precizat că la 1 aprilie va fi aplicată norma în vigoare și pensiile vor fi indexate cu 4,8%. În octombrie, conform prognozelor, indexarea va fi de 3%.

Deputatul Dan Perciun, Fracțiunea PAS, Blocul ACUM, a constatat că odată cu modificările propuse și prognoza existentă, pensiile vor fi indexate mai puțin decât în condițiile prevederilor în vigoare.

În replică, ministra a spus că, în condițiile legii actuale, la 1 octombrie urmau să beneficieze de indexare doar cei a căror pensie este mai mică de minimul pentru existență – sub 1727 de lei. „Dar aceasta condiționează nemijlocit și o discrepanță în sistemul de asigurări sociale. De exemplu, unul este la limita de 1727 de lei, pentru că știți că minimul de existență pentru pensionari este 1727 de lei. Și acesta caz pensia se va indexa la 1 octombrie, iar cel care are o pensie 1267 de lei, depășind cu un leu, pensia lui nu se va indexa”, explică ministra. Or, noile prevederi conțin indexarea tuturor pensiilor.

În luarea sa de cuvânt, Dan Perciun a declarat că „la nici trei luni de la modificările votate de toți în Parlament, Guvernul, la indicația președintelui Dodon, vine cu un șir de modificări în defavoarea pensionarilor”. „Despre ce profesionalism putem vorbi, dacă avem un Guvern care la fiecare trei luni își schimbă opinia și revine asupra propriilor decizii? Mai mult ca atât, vine cu propuneri care, în loc să avantajeze pensionarii, lovesc în cei cu cele mai mici pensii. De ce face acest lucru? Motivul este banal, bani nu-s. S-au făcut anumite promisiuni și acum nu pot fi îndeplinite. Cum să caracterizăm un asemenea Guvern? Nicicum altfel decât neprofesionist. Cum să caracterizăm un președinte care promitea în august majorarea anuală (a pensiilor), în viitorii trei ani de zile, cu cel puțin 10%, iar azi se laudă cu indexarea de două ori pe an, dar în jumătate. De două ori pe an, dar de două ori mai puțin”, a declarat parlamentarul.

Alexandru Slusari, deputat al Fracțiunii ACUM, Platforma DA, a menționat că, dacă cel puțin se păstrau actualele prevederi, cei cu pensiile sub minimul de existență urmau să fie indexate cu 9,6%. Or, odată cu introducerea modificărilor, pensiile sub minimum de existență, în cel mai bun caz vor fi indexate cu 7%. Dar totul depinde de inflație, iar toți cunosc că, de regulă, vara prețurile la produsele alimentare scad. Deputatul a mai spus că trebuie să fie votată inițiativa Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, care prevede aplicarea coeficientului ratei inflației anuale pentru anul precedent și nu pentru ultimele șase luni cum propune guvernarea.