Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a făcut o ofertă de aproximativ 2 miliarde de dolari împreună cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mamă a Pro TV. Presa a mai scris că CEFC este interesată de preluare, dar abia acum s-a aflat valoarea ofertei.

Un alt fond de investiții care dorea să participe la ofertă, PPF, nu face parte din consorțiu, scrie Reuters, care citează surse apropiate situației.

CME este listată pe bursele din Praga și pe Nasdaq, în New York. Compania operează în șase țări din centrul și estul Europei, dar cele mai mari profituri le face în Cehia și România.

CME are și datorii de un miliard de dolari, mai notează sursa citată.

În România, CME deține, pe lângă Pro TV, și posturile Pro Cinema, Acasă, Acasă GOLD, Sport.ro, MTV România și Pro TV Internațional. Unele dintre acestea au trecut printr-un proces de rebrănduire de curând.

Time Warner este cheia

Gigantul american Time Warner deține 42% din acțiuni, dar dacă sunt incluse și alte drepturi patrimoniale atunci Time Warner are 75% din titluri, iar CME are o capitalizare de 1,65 miliarde de dolari.

Time Warner este al doilea concern din lume ca mărime, după Disney, și este pe cale să fie preluat de către operatorul telecom AT&T din SUA, într-o tranzacție de 85 de miliarde de dolari.

Departamentul Justiției din SUA se opune însă preluării Time Warner și cere ca AT&T să renunțe ori la trustul de presă Turner, care deține CNN și alte posturi, ori la furnizorul de cablu DirecTV.

CEFC, noua stea a domeniul petrolier din China

De partea cealaltă, CEFC este noua stea a domeniului petrolier din China. Pe lângă participația de 51% în KMG International, fostul Rompetrol Group, grupul a investit de curând 9 miliarde de dolari pentru preluarea unei participații de 14,2% din gigantul Rosneft, cel mai mare grup petrolier din Rusia, controlat de Kremlin.

Rompetrol deține în România rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, la care se adaugă a doua rețea de benzinării ca mărime.

Autoritățile române au anunțat recent că renunță la Memorandumul Rompetrol, convenit în 2013, și cer Rompetrol plata datoriilor istorice.

Memorandumul prevedea crearea unui fond care să investească un miliard de dolari în sectorul energetic din România și vânzarea unui pachet de 26% din acțiunile Petromidia pentru 200 de milioane de dolari. Statul român a ajuns acționar la Petromidia, cu 44% din titluri, în anul 2010, după conversia obligațiunilor în acțiuni. Numai că valoarea acestora este mult mai mică decât cea a datoriei.

Tranzacția privind preluarea Rompetrol nu este finalizată din cauza sechestrelor impuse de DIICOT și Fisc asupra activelor Petromidia. Mai mulți foști miniștri și directori ai Petromidia sunt vizați în Dosarul Rompetrol II.

Primul dosar Rompetrol s-a încheiat în 2014 cu condamnări grele în instanță și cu obligarea Rompetrol să achite statului Creanța Libia.

De la petrol la bănci și fotbal. Acum și televiziune

Potrivit topului Fortune Global 500, CEFC este a 222-a companie a lumii ca mărime, după ce în ediția anterioară s-a clasat pe locul 229. CEFC a înregistrat în 2016 venituri totale de 43,7 miliarde de dolari, în creștere cu 4,5%, în vreme ce profitul a urcat cu 22,8%, până la 740 de milioane de dolari.

Grupul chinez are 29.600 de angajați și active totale de 22,5 miliarde de dolari.

Pe lângă activele energetice, CEFC investește masiv și în domeniul financiar și în turism, în special în Cehia. De asemenea, grupul deține și clubul de fotbal Slavia Praga.

Ye Jianming, fondatorul CEFC, paravan pentru Armata Chineză?

Fondatorul CEFC este Ye Jianming, însă presa americană speculează deja că acesta este doar o interfață a Armatei Chineze.

Ye Jianming are 40 de ani și a cumpărat o serie de active petroliere pe când avea 20 de ani, după ce fusese pădurar, conform Fortune.

Potrivit Financial Times, acesta sponsorizează un think thank compus din generali chinezi și foști membri ai serviciilor secrete.

Biografia din Singapore a lui Ye Jiangmin spune o altă poveste despre acesta: ar fi condus anterior Zhuhai Zhenrong, un trader de petrol din China care importa țiței din Iran.

Iar înainte de asta ar fi fost timp de doi ani secretar general al China Association for Friendly International Contact (CAIFC), o organizație internațională a Armatei chineze. Acest think-thank este în esență o organizație de propagandă a Chinei, potrivit cercetătorului Mark Stokes de la Project 2049 Institute (Institutul Proiect 2049 – n.r.).

Sursa: libertatea.ro