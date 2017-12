Leul românesc și hrivna au înregistrat un trend negativ neesențial, iar rubla rusească a încercat să arate că e demnă de ceva mai mult, dar această zvâcnire a rămas neobservată pe piața valutară. Pentru astăzi, un RON este evaluat la 4,3885 lei moldovenești, hrivna la 0,6143 lei și rubla rusească la 0,2971 lei.

Lira sterlină s-a depreciat cu opt bani, pentru astăzi moneda britanică fiind cotată la 22,9252 lei pentru o liră.

Scriam, acum o săptămână, că, „în preajma sărbătorilor, „ce face, ce drege”, leul, chipurile, se întărește mai ales în raport cu moneda euro (iar sărbătorile abia au început, cei mai mulți moldoveni acum încep să cheltuiască din gros). Moneda euro trece, cu anumite ocazii, că e de Crăciun, de Paște, prin niște „crize” stranii, după care își revine brusc. Că dacă vin bieții „migranți” moldoveni acasă de sărbători sau trimit mai mulți bani pentru sărmanii rămași pe loc, de ce nu ar fi aceștia „peniți” nițel? Și uite așa, leuț cu leuț, se reface miliardul…

Poate spune cineva că am greșit, că nu am avut (nu am) dreptate? La mulți ani, dragi compatrioți! Sigur, o să vi se spune că asta este economia de piață și că Banca Națională nu poate influența cursul valutelor…