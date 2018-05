În condiţiile în care moneda Turciei s-a depreciat deja în acest an în raport cu toate cele 17 valute importante, Recep Tayyip Erdogan a declarat într-un interviu pentru Bloomberg TV că, după ce votul de luna viitoare va transforma Turcia într-o republică prezidenţială, se aşteaptă ca Banca Centrală să respecte solicitările sale pentru reducerea dobânzii de referinţă. În prezent, dobânda de bază a Băncii Centrale a Turciei est de 13,5%, comparativ cu o rată a inflaţiei de 10,9%

Declaraţiile lui Erdogan au provocat o cădere a lirei la cel mai scăzut nivel din istorie în raport cu dolarul, 4,43 lire pentru un dolar, moneda turcească înregistrând astfel o depreciere de 14% de la începutul anului.

"Această retorică este extrem de periculoasă şi va pune Turcia pe un drum fără ieşire. Turcia a mai făcut odată acelaşi lucru în 1994 şi a ajuns într-o criză în care dobânda de referinţă, pe care politicienii de atunci o considerau prea mare, a urcat la peste 400%", a avertizat Durmus Yilmaz.

Turcia are nevoie de încrederea investitorilor pentru a-şi acoperi deficitul de cont curent cu intrările de fonduri din afară. În primul trimestru al acestui an, deficitul de cont curent al Turciei a urcat la peste 16 miliarde de dolari, aproape dublu faţă de perioada similară a anului trecut.