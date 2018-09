Daniel Jaeggi, de la Mercuria Energy Group, crede că prețul va depăși 100 de dolari la baril (un baril are circa 158 de litri) în al patrulea trimestru al acestui an deoarece piața nu are capacitatea necesară de a înlocui cantitatea de două milioane barili țiței pe zi care va dispărea în urma aplicării sancțiuunilor.

Ben Luckock de la grupul Trafigura vede un preț al barilului de 90 de dolari la Crăciun, în creștere la 100 de dolari la începutul anului următor.

Prețul țițeiului european Brent este în jurul a 78 de dolari, în condițiile în care un maxim a fost atins în primvăara lui 2012 când valoarea barilului de țiței s-a situat la 128 de dolari.

Scumpirile vor avea efect important și asupra prețurilor la carburanți, motorină și benzină, la nivel mondial.