În cadul întâlnirii compania a fost încurajată să investească în Zonele Economice Libere, dar și în Parcul IT virtual, care asigură condiții favorabile antreprenorilor. Un avantaj este și faptul că Republica Moldova are regim de comerț liber cu UE, țările CSI și Turcia.

Pentru un start constructiv discuțiilor, prim-ministrul a dispus crearea unui grup de lucru la nivel ministerial, cu participarea reprezentanților companiei, pentru a elabora un Memorandum. În acest document urmează a fi stabilite etapele care vor fi întreprinse pentru realizarea proiectului investițional.

Compania ZTE Corporation este o societate pe acțiuni, în care Guvernul Republicii Populare Chineze deține mai mult de 50% din pachetul de acțiuni, iar restul acționarilor sunt privați.

În 2016, cifra de afaceri a companiei a fost de 1,7 miliarde de dolari. ZTE are afaceri în peste 160 de țări și peste 80 de mii de angajați.