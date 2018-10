Producem legume, dar cantităţile obţinute cu mare greu asigură piaţa locală. În acest domeniu avem un mare potenţial, inclusiv la export, de aceea legumicultura autohtonă trebuie să fie dezvoltată ca să devină competitivă, iar pentru asta este nevoie de investiţii”, a relevat ministrul.

Potrivit oficialului, printre noile sectoare eligibile în cadrul Programului „Livada Moldovei” se vor regăsi vinificaţia, floricultura, agroturismul etc. „Producătorii vor putea beneficia de investiţii în infrastructură, pe terenuri deschise sau protejate, sisteme de irigare, de încălzire, frigorifice ş.a.”, a specificat Nicolae Ciubuc.

Conform lui Iurie Brumărel, directorul Unităţii de implementare a programului, acesta este avantajos prin facilităţi fiscale, termen de creditare îndelungat, perioadă de graţie de până la patru ani, rata dobânzii competitivă (4-5% pentru credite în euro, 7-8% pentru creditele în lei), suma minimă a creditului de cinci mii de euro, plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 milioane de euro), posibilitatea finanțării în leasing a echipamentelor agricole, posibilitatea procurării echipamentului la mâna a doua (vechime de până la 10 ani), aria de acoperire națională etc.

Programul de restructurare a sectorului horticol „Livada Moldovei” are un buget total de 120 de milioane de euro. Până în prezent a fost valorificată suma de peste 30 de mln de euro, de care au beneficiat 45 de producători din ţara noastră.