Acest rezultat va fi obţinut graţie unei recolte mai mari la hectar, estimate la 2,6 tone, faţă de 2,4 tone în 2017 şi în condiţiile în care suprafeţele semănate cu floarea soarelui s-au redus, spune Dumitru Lupu.



Potrivit moldstreet.com, care citează date prezentate de Dumitru Lupu, în ultimii 4-5 ani producţia la hectar de seminţe de floarea soarelui s-a majorat cu circa o treime şi aceasta s-a datorat atât unor tehnologii mai performante şi seminţelor de calitate folosite de agricultori, dar şi ca urmare a combaterii economiei tenebre. Ultima a dus la situaţia când agicultorii raportează date mai veridice despre recolta strânsă.



Directorul comercial al grupului Trans Oil a mai afirmat că între statele din regiune Republica Moldova are cea mai mare cota a suprafețelor de floarea soarelui, circa 24% din terenurile arabile sunt sunt alocate cultivării de floarea-soarelui. În Ucraina această cifră este de 17%, iar în România de 10%



Specialistul a spus că aproximativ 66% din semințelele de floarea-soarelu sunt expediate pe piețele externe, iar restul de 34% sunt prelucrate la capacități interne.



Printre principalele măsuri necesare pentru dezvoltarea în continuare a pieței interne a semințelor și a produselor derivate din floarea-soarelui, Dumitru Lupu a menţionat necesitatea intensificării negocierilor cu Turcia în ceea ce privește eliminarea taxelor vamale aplicate de această ţară la produsele agroalimentare din Moldova. Or, Turcia este una dintre princiapelele pieţe de desfacere a cerealelor şi oleaginoaselor din Moldova. La fel şi în cazul Chinei.



Totodată se duc negocieri şi cu alte state precum Egipt şi Emiratele Arabe Unite, care pot deveni pieţe de desfacere pentru produsele din Moldova.



Pe de altă parte, recolta bogată din acest an şi evoluţiile de pe pieţele externe au dus la scăderea cu 10-20% a preţurilor la semiţele de floarea soarelui, până la 5 lei pentru un kilogram.



Acest fapt afectează producătorii agricoli de floarea soarelui, mulţi dintre care vor înregistra pierderi semnificative în acest an.