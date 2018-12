În satul Hârtopul Mare din raionul Criuleni, oamenii au făcut cozi la oficiu. Pensionarii spun că banii le vor prinde bine de sărbători.

În total, în localitate sunt peste 500 de beneficiari:

"Îi ţin pentru sărbători, avem Crăciunul şi Anul Nou, vin copiii cu nepoţeii şi trebuie să le mai dăm şi lor câte ceva. Mulţumesc, parcă mi i-au dat degeaba".

"Vom face cu ei sărbătorile, am mai mulţi nepoţi şi acum de sărbători vor veni la babă şi trebuie să le dau câte vreo 200 de lei".

"Am nepoţei, trebuie să le cumpăr câte un cadou de Anul Nou. O să-mi cumpăr ceva produse mai bune, calitative. Sunt mulţumită, din suflet îi mulţumesc".

"Tare mulţi oameni întrebau, când vor fi cei 600 de lei, când vor fi... Oamenii se bucură, tare e binevenit acest suport", a menţionat Rodica Ghelas, şefa Oficiului Poştal din satul Hârtopul Mare.

"Pensionarii au ȋnceput deja să primească ajutorul de Crăciun pe care l-am promis. E pentru prima dată când o guvernare vine cu o asemenea inițiativă și ne dorim să facem asta an de an, de acum ȋncolo. Demonstrăm, din nou, că bunăstarea oamenilor e o prioritate pentru PDM și Guvern", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.

În total, de ajutor financiar unic vor beneficia peste 550 de mii de cetățeni. Pentru asta statul a alocat 326 de milioane de lei. Inţiativa a fost lansată de președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.