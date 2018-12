La începutul acestui an Tirex deţinea o reţea de circa 75 de benzinării, dar după scandalul iscat ca urmare a anchetei penale pe numele unor membri din conducerea companiei, aceasta a iniţiat un proces de reorganizare, fiind schimbat atât directorul Igor Borş, care era dat în urmărire, cât şi sediul juridic.

Acționarul majoritar al Tirex Petrol, compania elvețiană Mabanaft-Moldova GmbH (deţine o cotă de peste 95%) are în calitate de fondatori pe Mabanaft GmbH & Co. KG - divizia de trading a grupului Marquard & Bahls AG din Germania; BMP Trading GmbH din Germania; Natalia Cecetova, fiica milionarului moldovean Nicolae Ciornîi dar și milionarul Semion Bloch., fost partener de afaceri cu miliardarul rus Roman Abramovici.

Consiliul Concurenţei a anunţat şi potenţialul cumpărător. Acesta este Estcon Construct SRL din Alexandrovca, Ialoveni, o mică companie de construcţii şi comerţ cu un capital social de opt milioane lei şi o cifră de afaceri de circa 13 milioane lei (în 2012).

Compania deţinută de Tatiana Ignat are de la finele anului trecut şi licenţă de activitate pe piaţa petrolieră, însă doar la importul şi comerţul angro de benzină şi motorină. Nu este clar de unde ar avea Estcon Construct resursele financiare necesare pentru o astfel de achiziţie.

În plus datele de la Agenţia Servicii Publice arată că de pe 14 noiembrie 2018, un executor judecătoresc a impus anumite interdicţii pe activele şi operaţiunile companiei Estcon Construct SRL.

Alec Ignat, directorul companiei a refuzat să vorbească la subiect. "Nu vă pot spune nimic. Sunt foarte ocupat", a declarat acesta invocând sărbătorile de iarnă. Totodată el ne-a recomandat să revenim abia peste o săptămână.

Consiliul Concurenței a anunţat deja că analizează notificarea depusă de către Estcon Construct SRL ce se referă la intenția de achiziționare a irex Petrol SA.

"În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu un mediu concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată", se arată într-un comunicat al autorităţii.