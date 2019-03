Fermierii moldoveni au parte de mai mult suport, după ce federaţiile şi asociaţiile agricole din ţară şi-au consolidat eforturile. „Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală” are platforme regionale în toată ţară, create cu suportul partenerilor externi.

Iniţiativa are menirea de a îmbunătăţi politicile din acest sector, relatează Mesager.

Din Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală fac parte zece platforme regionale, printre care Federaţia Agriculturilor din Moldova, Federaţia Naţională a Fermierilor şi Asociaţia Republicană a Producătorilor Agricoli.

„Un obiectiv a fost axat pe dezvoltarea capacităţilor organizaţiile de fermieri. Al doilea obiectiv s-a axat pe îmbunătăţirea dialogului între organizaţiile de fermieri, ONG-uri din spaţiul rural”, a declarat preşedintele FARM, Aurelia Bondar.

„Ceea ce am avut noi ca misiune ca să facem o legătură dintre autorităţile publice locale şi societatea civilă, producătorii locali, agenţii economici. Împreună cu familia mea am făcut o livadă de 3,07 hectare de prune, care anul trecut de abia a fost în rod, e o livadă tânără şi deja căutăm căi de desfacere”, a spus directorul Centrului de Extensiune în Agricultură Hânceşti, Maria Rotaru.

„Cea mai elocventă activitate în comun este regulamentul de subvenţionare. La moment este privit ca un mecanism, instrument de promovarea a politicilor statului”, a spus secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Iurie Uşurelu.

„Este important ca europenii susţin implicarea societăţii civile în elaborarea politicilor. Noi vom oferi suport în continuare pentru dezvoltarea sectorului agro-industrial”, a spus reprezentantul Comisiei Europene în Moldova, Marko Gemmer.

Reţeaua a fost creată în 2018 cu suportul financiar al Delegaţiei Comisiei Europene din Republica Moldova. Iniţiativa a fost implementată de către Federaţia Agricultorilor din Moldova.