Deocamdată nu este clar dacă Markelov va fi desemnat şi în calitate de reprezentant al Gazprom şi preşedinte al Consiliului de Observatori al Moldovagaz.

Or Gazprom a desemnat-o pe Elena Burmistrova, directorul general al companiei Gazprom Export (subsidiara Gazprom) "în funcţia de vicepreşedinte al Gazprom responsabilă de activitatea economică externă, inclusiv vecinătatea apropiată", adică statele din fostul spaţiu sovietic.

Altfel spus ea va fi responsabilă de negocierea contractelor de import-export a gazelor ruseşti în Republica Moldova şi în scurt timp am putea asista la o vizită a ei în Moldova, sau a unor responsabili de la Moldovagaz şi Guvern la Moscova.

La fel nu este clar dacă schimbarea ar putea fi benefică pentru Moldova, dar anterior cu responsabilii de la Gazprom Export a fost mult mai uşor de negociat achiziţiile de gaze, decât direct cu administraţia Gazprom.

De notat că de aproape un an de zile întreprinderea moldo-rusă Moldovagaz nu are un preşedinte al Consiliului de Administraţie, iar acum a rămas şi fără şeful Consiliului de Observatori.

Aceasta în timp ce în acest an expiră contractele de livrare și tranzit a gazelor semnate de Moldovagaz și Gazprom, și respectiv vor fi negociate și semnate altele noi.

Tot la finele lunii ianuarie 2019, președintele Igor Dodon s-a întâlnit la Moscova cu șeful Gazprom Alexei Miller, în cadrul căreia s-a discutat despre continuarea colaborării în domeniul gazier și despre activitatea Moldovagaz, care ar urma să fie separată în 2019-2020 în câteva companii independente și care nu vor mai depinde direct de Gazprom.

Gazprom deține 50% din capitalul SA Moldovagaz, iar Republica Moldova - peste 35%, alte 12,4% revine administrației de la Tiraspol.