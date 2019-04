După transfer, fostul aeroport internaţional Ataturk din Istanbul va fi utilizat doar de avioanele cargo. Istanbulul mai are un al treilea aeroport internaţional, Sabiha Gokcen, pe partea asiatică a oraşului, a cărui capacitate este mai mică decât cea a aeroportului Ataturk şi care va continua să opereze fără modificări.

Noul aeroport va avea iniţial două piste de aterizare, urmând ca din 2020 să i se adauge o a treia pistă. Încă de la început, instalaţiile noului aeroport vor avea capacitatea teoretică de a gestiona 80 de zboruri pe oră (40 de decolări şi 40 de aterizări), ceea ce va permite un număr de maxim 2.000 de zboruri pe zi, o cifră clar mai mare decât recordul de 1.500 de zboruri pe zi al actualului aeroport Ataturk.

Dacă în prezent aeroportul internaţional Ataturk din Istanbul este tranzitat de peste 60 de milioane de pasageri pe an, noul aeroport aspiră să ajungă la 90 de milioane de pasageri în 2019 pentru ca în cursul unui deceniu să ajungă la o capacitate de 200 milioane de pasageri pe an.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Turcia că, în perioada 5 aprilie 2019 (ora 03.00) - 7 aprilie 2019 (orele 23:59), va avea loc procesul de transfer şi preluare de către Noul Aeroport Istanbul (IGA) a activităţilor şi zborurilor operate până în prezent pe Aeroportul Internaţional Ataturk. Se recomandă cetăţenilor români care se deplasează la Istanbul, să aloce mai mult timp, decât în mod normal, pentru transferul de la/către aeroport, dat fiind faptul că infrastructura de transport nu este definitivată.