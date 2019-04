Expertul economic spune că această creștere este o fluctuație puțin mai alertă decât cea obișnuită. Potrivit lui, există anumite premise cum ar fi cererea sporită de valută, dar și incertitudinea politică din Republica Moldova. „Eu cred că în continuare leul se va deprecia față de monedele principale, dar sunt fluctuații minime, nici pe departe o fluctuație semnificativă.

Jurnalistul Eduard Robu spune că economia Republicii Moldova este una „sezonieră” când iarna se cumpără mai multe resurse pentru încălzire și, respectiv, este mai mare cererea de valută. Primăvara sunt importante cantități semnificative de combustibil pentru lucrările agricole și iarăși este nevoie de valută. Vara, explică jurnalistul, se înregistrează mai multe remitențe de la cetățenii plecați peste hotare, iar toamna sunt exporturi mari de produse agricole.

„Respectiv, avem un deficit de valută primăvara și un excedent vara și toamna. Aceste lucruri se balansează. În plus, am observat că în luna martie Banca Națională a cumpărat valută. Respectiv, am putea spune că este o depreciere controlată pentru a stimula producătorii interni și exportatorii ca mărfurile să devină mai competitive”, a declarat Eduard Robu.

De la începutul lunii, leul moldovenesc s-a depreciat cu 76 de bani în raport moneda unică europeană și a depășit pragul de 20 de lei per un euro.