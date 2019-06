La fabrica din Bridgend, Ţara Galilor, s-au produs anul trecut 20% din cele 2,7 milioane de motoare necesare industriei auto.

În februarie 2020 va fi oprită producţia motorului Ford pe benzină de 1,5 litri, iar contractul de furnizare cu Jaguar Land Rover (JLR) expiră în septembrie 2020. "Închiderea unităţii sprijină modificarea strategiei Ford de a crea afaceri mai eficiente în Europa", se arată într-un comunicat al producătorului auto american.

Guvernul britanic a anunţat că va discuta situaţia fabricii cu sindicatele şi cu reprezentanţii Ford.

Ford are două fabrici în Marea Britanie unde se produc motoare, care sunt exportate în Germania, Turcia, SUA şi în alte regiuni. Livrările ar putea fi afectate în cazul în care Regatul Unit părăseşte UE fără un acord.

Len McCluskey, şeful Unite, cel mai mare sindicat britanic, a dat asigurări că va încerca să salveze fabrica.

Anunţul Ford reprezintă o nouă lovitură pentru industria auto din Marea Britanie, confruntată cu o scădere la aproape jumătate a investiţiilor, în principal din cauza incertitudinilor legate de Brexit. Printre companiile care au anunţat că îşi reduc sau îşi opresc producţia în Marea Britanie se află Jaguar Land Rover,Nissan, Airbus, Sony, Dyson,Toyota şi Honda. O serie de investiţii sunt amânate, inclusiv decizia grupului francez PSA de a păstra uzina din Ellesmere Port.

În aprilie, Ford anunţa că îşi va reconsidera investiţiile în Marea Britanie dacă ţara nu va ajunge la un acord care să garanteze o ieşire lină din Uniunea Europeană.

Preşedintele Ford Europa, Steven Armstrong, a avertizat asupra potenţialelor efecte dezastruoase ale unui Brexit fără acord, prin care Regatul Unit părăseşte blocul comunitar fără o înţelegere privind viitoarele relaţii comerciale. Aceasta ar putea însemna tarife vamale şi verificări la graniţe, care ar putea întrerupe semnificativ afacerile, în special în sectorul auto.

Într-un astfel de scenariu, Ford "va trebui să reflecteze cu seriozitate asupra viitorului pe termen lung al investiţiilor sale în Marea Britanie", a declarat Armstrong.

"Am fost foarte consecvenţi în a avertiza încă de la referendum că un 'hard' Brexit, un Brexit fără acord, ar fi un dezastru pentru industria auto britanică, inclusiv pentru Ford. Deci, orice acord în care relaţii comerciale vor însemna tarife vamale şi verificări la graniţe vor afecta semnificativ afacerea noastră şi ne-ar putea costa anual miliarde de dolari", a afirmat şeful Ford Europa.

Acesta a adăugat că producătorul auto cheltuie deja zeci de milioane de dolari pregătindu-se pentru posibilele efecte ale unui Brexit fără acord, care ar putea opri activitatea porturilor şi ar încetini livrările de componente şi maşini între Europa şi Regatul Unit.

Ford, care produce 1,3 milioane de motoare la cele două fabrici din Marea Britanie (Bridgend şi Dagenham), a avertizat că în cazul unui "hard" Brexit costurile sale legate de taxele vamale ar putea ajunge la un miliard de dolari.

Ford are în Europa 53.000 de angajaţi, iar numărul lor ajunge la 68.000 dacă sunt incluşi şi cei de la societăţile mixte, cum ar fi cele din Rusia şi Turcia.

Ford are circa 13.000 de angajaţi în Marea Britanie, aproximativ un sfert din forţa sa de muncă din Europa (54.000 de persoane).

Pe lângă fabrica Bridgend din Ţara Galilor, compania mai are o unitate la Dagenham, în Essex, şi o serie de alte facilităţi pe teritoriul Regatului Unit.

Ford consideră că în urma votului din 2016 privind ieşirea Marii Britanii din UE a înregistrat pierderi de sute de milioane de lire sterline, în urma deprecierii monedei şi a scăderii vânzărilor în Regatul Unit.