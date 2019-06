"Nu am deraiat nunta dintre Renault şi Fiat", a declarat Le Maire postului francez de radio Info, înaintea întâlnirii programate cu Jean-Dominique Senard.

La Adunarea Generală a Acţionarilor Renault, Senard afirmase că directorii din Board care reprezintă statul francez au cerut mai mult timp pentru a studia tranzacţia, astfel încât nu a putut avea loc votul privind fuziunea. De asemenea, preşedintele Renault le-a spus investitorilor că este dezamăgit de solicitarea autorităţilor. Statul francez este cel mai mare acţionar al Renault, cu o participaţie de 15%.

"Nu am blocat proiectul. Pur şi simplu am cerut, după ce am văzut că Nissan nu-şi acordă sprijinul, mai multe zile pentru a studia operaţiunea", a explicat Le Maire, reafirmând că prioritatea o reprezintă întărirea alianţei dintre Renault şi Nissan.

Solicitarea de a avea la dispoziţie mai multe zile pentru a studia operaţiunea este "rezonabilă", susţine ministrul francez de Finanţe.

Producătorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a propus o fuziune de peste 35 de miliarde de euro cu Renault, dar a retras apoi oferta, acuzând condiţiile politice din Franţa pentru renunţarea la crearea celui de-al treilea lider global în industria auto, după Volkswagen şi Toyota.

Surse apropiate de Consiliul de Administraţie al Renault au declarat pentru Reuters că Fiat a decis să retragă oferta după ce Franţa a încercat să întârzie decizia privind tranzacţia, pentru a încerca să obţină sprijinul Nissan, partenerul de alianţă al Renault. Oficialii guvernamentali francezi ar fi făcut presiuni pentru ca Nissan să sprijine fuziunea, dar şefii companiei nipone au spus că se abţin, adaugă sursele.