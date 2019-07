Se spune că lumea vinului e magică. Că te provoacă să fii mereu în alertă, să inovezi, să găsești soluții, să surprinzi mereu cu vinuri excelente. Ceea ce e ideal, dar destul de complex, mai ales pe o piață atât de versatilă precum cea românească. Cum e cu adevărat într-o asemenea lume aflăm de la Adriana Mitu, CFO amb Wine Company, companie care include crama Liliac.

Producătorul de vin Crama Liliac produce anual aproximativ 400.000 de sticle de vin, exportă circa 10% din producţie în ţări precum Belgia, Olanda, Germania şi Danemarca, iar recent a intrat și pe piața din Japonia. Se poate spune că, în vinurile Liliac, pe lângă strugurii româneşti, culeși cu multă migală şi dragoste, se regăseşte și un procent semnificativ de experienţă internațională. În fapt, un procent important de experiență, la modul general vorbind. Să fii CFO (Chief Financial Officer) în arhitectura unei asemenea companii, ce presupune vin și business, e mai mult decât o responsabilitate.

Adriana Mitu sunteți CFO la compania care include crama Liliac. Cum ați ajuns să faceți așa ceva?

Am fost cooptată în echipa Liliac în 2010, la începuturile acestei poveșți, când împreună cu încă doi colegi asiguram managementul operațional al companiei, eu fiind cea cu răbdare mai mare pentru rapoarte, cifre și detalii. A trebuit să îmi asum cumva de-a lungul anilor această funcție. Pentru mine nu a fost ceva planificat, în sensul că mi-am dorit să dezvolt o carieră în acest domeniu. Lucrurile s-au întâmplat natural, eu doar am făcut față provocărilor, punând pasiune și crezând în ele.

Care a fost parcursul dumneavoastră până la Liliac?

Am absolvit Facultatea de Științe Economice din Bucureșți în anul 2000, cu specializarea Managementul Firmei, un an mai târziu și un Master în Marketing și Comunicare în Afaceri în cadrul aceleași Universități.

Din anul 2001 am lucrat în Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică tot pentru un proiect nou atunci, și anume Programul „Societate informațională” – INFOSOC. A fost un program național de cercetare-dezvoltare și inovare, parte componentă a Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare I.

În anul 2005 programul INFOSOC a fost mutat sub directă coordonare a Ministerului Educației și Cercetării în cadrul Centrului Național pentru Managementul de Proiecte unde am activat până în mai 2006 când am primit propunerea de a lucra cu echipa care a înființat S+B Plan&Bau România pentru mai multe proiecte antreprenoriale și așa m-am alăturat echipei din România a d-lui Beck- proprietarul cramei Liliac.

Din iunie 2010 lucrez pentru grupul amb Holding, iar dintre proiectele acestui grup, Liliac reprezintă proiectul de suflet. Un proiect provocator, inovator. Liliac reprezintă o afacere de familie, iar asta înseamnă în primul rând că reputația este valoarea cea mai importantă. Iar pentru a ne câștiga și păstra o reputație de înalt nivel suntem orientați spre realizarea de vinuri premium. Profitul îl vedem ca rezultat al unei munci temeinice și nu ca pe o țintă de termen scurt.

Câtă pasiune și câtă provocare e în ceea ce faceți? Și, desigur, cât e de greu?

În echipa noastră absolut toți – cu mic cu mare, proprietar sau simplu muncitor – toți pun suflet și pasiune în muncă lor de zi cu zi.

Ne străduim să nu greșim dar asta nu înseamnă că nu o facem, însă învățăm din greșeli și ne susținem unii pe alții; învățăm unii de la alții, ne bazăm pe faptul că fiecare membru al echipei își face treaba cât poate de bine și ne ajutăm între noi când situația o cere. Evident că nu a fost și nu este ușor dar datorită încrederii pe care o primim de la domnul Beck am depășit multele obstacole de-a lungul timpului.

Din punctul meu de vedere, provocarea este o parte din ceea ce menține pasiunea. Greul intră tot la provocări, dar având satisfacția că lucrurile evoluează în direcția corectă, găseșți întotdeauna resursele de a continuă.

Cum credeți că se plasează România pe “piața vinului“?

În ultimii ani vinurile româneșți contribuie la creșterea imaginii României, plasându-se din punct de vedere calitativ în concurență directă cu vinurile produse în Franța, Italia, Germania sau Nouă Zeelandă. Asociația din care facem și noi parte – Asociația pentru Promovarea Vinului Românesc (APVR) luptă pentru a face cunoscut faptul că vinul produs în România nu este doar ieftin.

Avem deja mulți producători români care sunt în mod constant preocupați de calitate și produc constant, de la an la an vinuri de clasa. Așa cum România în lumea tenisului este în top 10 tot așa în lumea vinului ușor, ușor vom fi recunoscuți cel puțin în top 10.

Care este cea mai frumoasă amintire? Care considerați, de fapt, că e cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră?

Pentru că suntem într-un cadru professional, amintirile rămân legate de începuturi. Nu o să uit niciodată când am ajuns prima dată la Batoș și în loc de viță de vie se vedea mai mult rapiță crescută. Și noi încercam să delimităm terenul cu vită de vie abia cumpărată. Așa cum nu o să uit niciodată noaptea în care s-a turnat placa- betonul cramei Liliac - era ora 3 dimineața și noi eram toți entuziasmați asistând la turnarea betonului și aș putea continua cu prima îmbuteliere, prima ieșire pe piață și tot așa.

Când erați mică unde va petreceați vacanțele?

Vacanțele, că mai toți copiii din vremea copilarei mele, le petreceam la bunici. Au fost și veri când mi-am însoțit mama la muncă. Ea fiind inginer agronom a coordonat o fermă mare și atunci aveam mereu ce să fac – de la mers cu picioarele goale prin grâul proaspăt recoltat pentru a ajunge la umiditatea dorită sau mers cu vițeii la păscut pe miriștea din fermă.Cred că nimic nu este întâmplător în viață: tatăl meu a făcut Facultatea de Științe Economice în Cluj Napoca, iar practica agricolă așa cum se făcea pe vremea aceea a făcut-o fix la IAS Batoș la vie - unde sunt acum podgoriile cramei Liliac.

Cum se împacă viața de familie cu ceea ce faceți că profesie? Se îmbină în mod armonios, știu, dar care este secretul unei asemenea armonii?

Echilibru, respect, încredere și înțelegere reciprocă – știu că sună ca din cărțile de psihologie dar cred că asta este rețeta: să îți faci timp atunci când chiar contează pentru familie și la fel familia să înțeleagă atunci când trebuie să fii 100% concentrat pe ceea ce faci la job.

E greu să te ocupi de…vin?

Nu-i deloc ușor să te ocupi de vin! Sunt mulți factori neprevăzuți - de la natură și schimbările climatice până la multiplele și desele schimbări legislative, până la problemele în găsirea forței de muncă corespunzătoare nevoilor.

În același timp poți spune că nu te plictiseșți niciodată și că tot timpul ai ceva nou și provocator de făcut. A lucra în lumea vinului este challenging și motivant. Eu am avut șansaa de a fi luat lucrurile de la început, când în companie erau foarte puține persoane și când poți învața totul o dată cu …vinul.

Planuri de viitor?

Să continuăm în a ne strădui să fim cei mai buni.