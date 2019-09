În cadrul evenimentului, va avea loc schimbul de experiență între investitorii profesionali din Republica Moldova și cei de peste hotare, care va contribui la creșterea în rândul investitorilor și utilizatorilor din Republica Moldova a gradului de înțelegere privind aplicarea instrumentelor financiare disponibile, la discutarea perspectivelor de dezvoltare a instrumentelor financiare pe piața de capital din R. Moldova și tranzacționarea pe alte piețe, aprofundarea cunoștințelor privind riscurile asociate în domeniu etc.

Scopul reuniunii este de a sprijini dezvoltarea pieței financiare și de a implementa excelența profesională în sectorul financiar din Republica Moldova, arată un comunicat de presă al BNM.

Conferința va reuni în calitate de vorbitori deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®) și alți profesioniști în domeniul piețelor și instrumentelor financiare, precum și reprezentanți ai companiilor din R. Moldova și de peste hotare.

La eveniment vor participa reprezentanți de nivel înalt ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ai altor autorități publice, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai marilor companii, ai băncilor licențiate, experți economici ș.a.

Aceasta este prima conferință desfășurată la Chișinău cu participarea reprezentanților CFA Society Romania, organizația care întrunește unii dintre cei mai bine pregătiți specialiști certificați în industria financiară și are misiunea de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională.