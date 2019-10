în cadrul unei întrevederi cu reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Părţile au discutat despre Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, majorarea fondului de salarizare, precum şi reformele preconizate în acest domeniu.

Natalia Gavriliţa a declarat că, majorarea salariilor este o investiţie în cetăţenii Republicii Moldova. „Cred foarte mult în drepturile salariaţilor, salarizare decentă şi protecţie socială. Trebuie să continuăm majorarea salariilor. În prezent discutăm cu Fondul Monetar Internaţional pentru a obţine suport în acest sens”, a menţionat Natalia Gavriliţă.

La rândul său, vicepreşedintele CNSM, Sergiu Sainciuc, s-a referit la necesitatea modificării Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

„Noi nu am fost mulţumiţi de această lege din start deoarece nu am fost implicaţi în procesul de elaborare, ci am fost consultaţi doar înainte de adoptare”, a adăugat vicepreşedintele CNSM.