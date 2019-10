Aceştia au discutat despre o eventuală extindere a ariei de comercializare a produselor moldoveneşti pe cele mai mari pieţe de desfacere din Spania, Franţa, Romania, Rusia, Belarus, Emiratele Arabe şi Africa de Sud.

Serghei Voronovici administrează o companie specializată în importul fructelor în Dubai. Bărbatul spune că este interesat de o posibilă colaborare cu agricultorii moldoveni care produc mere de cea mai înaltă calitate.

"Am vizitat aseară două întreprinderi, una dintre care ne-a impresionat prin liniile de sortare. La acest moment, ei culeg recolta, din acest motiv e cam devreme să vorbim despre o posibilă înţelegere de preţ. Am convenit să luăm legătură peste două săptămâni", a afirmat importatorul de mere, Ucraina, Serghei Voronovici.

Şi Pavel Budula, un importator din Ucraina vrea să cumpere mere moldoveneşti pe care, ulterior, să poată fi vândute în ţara vecină.

"În Ucraina, nu avem agricultori care ar produce mere de calitate medie. Pentru a suplini această nişă, trebuie să importăm. De asta planificăm să cumpărăm mere din Moldova", a spus importatorul de mere, Ucraina, Pavel Budula.

În total, la Forumul Comercial Internaţional, producătorii autohtoni de mere, prune, struguri de masă, nuci şi pomuşoare şi-au dat întâlnire cu mai mulţi importatori străini din nouă ţări. La începutul evenimentului, fermierii moldoveni care practică agricultura performantă, au avut ocazia să-şi împărtăşească experienţa şi, totodată, să-şi promoveze producţia.

Printre vorbitori, s-a numărat şi Iurie Bivol din satul Costeşti, raionul Ialoveni, unul dintre puţinii fermieri din ţara noastră care creşte struguri de masă în sere. Potrivit lui, metoda inovativă pe care a implementat-o acum câţiva ani, îi permite să strângă recolta mai devreme şi, ulterior, să o vândă la un preţ mai avantajos.

"Primii struguri copţi i-am obţinut în data de 15 iunie. În practică, s-a demonstrat că se poate de implementat aşa investiţii", a spus agricultorul, Iurie Bivol.

Organizatorii susţin că prin intermediul unor astfel de evenimente, agricultorii moldoveni au oportunitatea de a-şi promova producţia atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă.

"Scopul nostru final este accesarea pieţelor. Problema accesării pieţelor din partea fermierilor este o problemă stringentă. Avem înregistraţi peste 50 de producători, potenţiali exportatori, care vor discuta unul la unul cu importatorii din ţările vizate", a comunicat directorul executiv FARM, Iurie Hurmuzachi.

"Noi ne vom strădui să susţinem toate formele de cooperare, atât la nivel de producere, cât şi la nivel de comerciale astfel ca să facem posibil ca toate produsele fabricate sau produse în Moldova să-şi găsească o piaţă de consum", a declarat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Georgeta Mincu.

Forumul comercial internaţional va continua şi miercuri cu vizitarea reprezentanţilor companiilor străine, potenţiali importatori ai producţiei moldoveneşti pe pieţele internaţionale, la mai multe întreprinderi din ţara noastră.

Conform Biroului Naţional de Statistică, în opt luni ale acestui an, valoarea totală a produselor exportate de către ţara noastră a crescut cu 2,2 la sută faţă de perioada similară a anului trecut. Exporturile spre Uniunea Europeană au scăzut însă cu peste trei la sută.