Un produs absolut nou la stendul Agropiese și-n general pe piața din Moldova a fost semănătoarea inovațională de cereale ALFA-4, produsă de compania ucraineană Elvorti (Cervona Zirca). Aceaastă semănătoare se folosește la semănatul de cereale, boboase și culturilor cu semințe mărunte, introducând semința la adâncimea cuvenită. Semănătoare a atras o atenție sporită asupra celor care au vizitat stendul Agropiese. Un motiv adăugător fiind și faptul că ea corepspunde tehnologiei de prelucrare Mini-Till și se conformează maximal condițiilor noastre climaterice uscate.

Un alt produs nou a fost și grapa tractată cu discuri de 3.75 m ACBDH 30-560 care aparține uzinei producătoare ALPLER (Turcia). Produsele companiei Alpler s-au recomandat bine pe piața din Moldova ca fiind utilaje sigure cu o mare rezervă de rezistență, îndeosebi în condițiile solurilor noastre grele.

Începând cu an. 2019 uzina Alpler o introdus în producerea de serie grape cu discuri analoage constructiv cu cele ale producătorilor europeni renumiți. O particularitate a acestei grape este – construcția rigidă a cadrului – fiecare disc se prinde de cadru având cauciucuri de amortizare, astfel discul copiază bine relieful solului și se autocurăță. Distanța dintre discuri în rând este de 25 cm. Discurile realizează o bună mărunțire și amestecare a resturilor vegetale cu solul. Corpul butucului este nementenabil, produs de către renumita companie SKF, ceea ce garantează termenul îndelungat de exploatare. Grapa poate fi folosită atât în varianta purtată, cât și-n varianta tractată.

De asemenea, un interes deosebit a avut și tocătorul PT-6, produs de către uzina Tehnopoli. Acest tocător este bine cunoscut în Moldova și este un bestseller în categoria sa deja mulți ani la rând. În acest an compania Agropiese TGR împreună cu compania Tehnopoli au declarat un preț special la aceste tocătoare, micșorând prețul la tocmai 19% pe sezonul de toamnă. Uzina Tehnopoli îmbunătățește construcția utilajelor sale în fiecare an. În 2019 tocătorul, la fel, a suferit câteva modernizări, și anume s-a schimbat nodul de rulment – producătorul european FKL. Construcția nodului de rulment asigură exploatarea îndelungată datorită manșetei de cauciuc de torsiune, care atenuează vibrațiile.

Conform rezultatelor expoziției Moldagrotech 2019 managerii companiei Agropiese TGR pregătesc ofertele comerciale individuale către clienții cointeresați. Fiecare client profită de o soluție optimală din partea comapaniei.