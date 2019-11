Agenția de Investiii asigură acoperirea a 4 etape din cele 7 ale procesului investițional și servește drept platformă multifuncțională. Printre instrumentele de promovare a ofertei de țară, utilizate de Agenție, se regăsesc forurile, misiunile de afaceri, ședințele tehnice și sesiunile de B2B. În context, “Moldova Business Week” este cea mai importantă rampă de comunicare, care acoperă toate sectoarele strategice și servește în multe cazuri drept factor decizional în lansarea unei afaceri în Republica Moldova.

Reprezentanți ai mediului de afaceri din Germania, Spania, Ungaria, SUA, China, Italia și Cehia. Aceștia investesc în sectoare precum industria ușoară, agrifood, ITC, energetică, medicină și infrastructură de transport. Totodată, 4 companii localizate în Belgia, Portugalia, Japonia și Olanda sunt la etapa finală de pre-lansare, iar alte aproape 20 – în proces de identificare a locației. Astfel, avem mari așteptări și de la ediția din acest an.”, a declarat Rodica Verbeniuc, director general, Agenția de Investiții.

Prezentarea a avut loc în contextul desfășurăriii, în perioada 13-16 noiembrie, la Chișinău, a celei de-a VI-a ediții a „Moldova Business Week” – cel mai important eveniment de business din Republica Moldova.

La eveniment sunt așteptați peste 1500 de antreprenori, investitori, importatori și finanțatori. Agenda „Moldova Business Week” din acest an, va include sesiuni cu peste 160 de speakeri, dintre care peste 41 de experți internaționali, nume notorii, din 15 țări vor discuta despre oportunitățile și provocările sectoarelor strategice și a celor de nișă, care generează valoare adăugată înaltă.

Alături de tradiționalele paneluri de discuții, dedicate industriei agroalimentare, turismului și sectorului TIC, „Moldova Business Week – 2019” va aduce în prim plan potențialul neexplorat al industriilor creative și al producției TV/cinematografice, precum și cel al industriei agroalimentare ecologice și al energiei regenerabile.

Potrivit Doinei Nistor, director al Proiectului de Competitivitate din Moldova, poziționarea Republicii Moldova ca locație premium, țară producătoare de mărfuri și servicii cu valoare adăugată înaltă, este foarte importantă în atragerea de investiții.

„Suntem bucuroși că pe lângă industriile tradiționale, la ediția din acest an vom aborda și industriile cu potențial nevalorificat. Aici facem referire la sectorul IT, inteligența artificială și digital city. Pentru industria ușoară, vrem să țintim branduri premium, să dezvoltăm brandurile proprii, nu doar să creăm haine pentru mărci mass-market.”, a precizat Doina Nistor.

„Am susținut toate edițiile “Moldova Business Week” motivați de dorința de a contribui la valorificarea unei platforme, care pune față în față oamenii de afaceri din Moldova și din alte țări și care contribuie la dezvoltarea economiei naționale. Evenimentele precum MBW sunt foarte importante, pentru că reușesc să unifice toate domeniile strategice care ar impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova.”, a menționat Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie.

Evenimentul nu poate fi ratat nici de antreprenorii locali, care își propun să-și internaționalizeze business-ul, să cunoască noile tendințe în abordarea parteneriatelor externe, să identifice noi clienţi sau pieţe de desfacere. Accesul la conferință este liber pentru toți doritorii, în baza înregistrării prealabile obligatorii pe pagina oficială a evenimentului (până pe 10 noiembrie 2019).

Până în acest moment, evenimentul înregistrează participanți și delegații din 24 de țări, printre care – România, Italia, Germania, Israel, Rusia, China, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Polonia, Bulgaria, Franța, Olanda, India, Canada, SUA, Iordania, Ungaria și, bineînțeles, Republica Moldova.

Datele BNM arată că anul trecut influxul net de capital sub formă de investiții străine directe a constituit peste 196 de milioane dolari SUA, în creștere cu 31,3% față de 2017. Investițiilor din UE le revin 84,5 %, în timp ce investițiilor din CSI – 6%.