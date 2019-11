Celelalte 20 de milioane de euro au fost debursate sub formă de împrumuturi pe parcursul lunii octombrie curent. Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova acordată de către Uniunea Europeană reprezintă o operaţiune de finanţare în valoare de până la 100 milioane euro, dintre care 60 milioane euro vor fi acordate sub formă de împrumut și 40 milioane euro - sub formă de grant.

De asemenea, pe 7 noiembrie 2019 au fost recepționate două tranșe din suportul bugetar în cadrul asistenței bugetare oferite Republicii Moldova, în valoare totală de 25 milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru realizarea unor reforme-cheie demarate de Guvern în domeniul poliției, luptei împotriva corupției și spălării banilor, agriculturii și dezvoltării rurale.

Precizăm că, datorită sprijinului UE, poliția moldovenească a reușit să continue modernizarea și profesionalizarea structurilor sale. De asemenea, grație suportului din partea UE, Moldova a sporit competitivitatea sectorului agroalimentar prin investiții în agricultură, crearea grupurilor de producători agricoli și acordarea ajutorului necesar unităților agroalimentare în comerțul cu UE. Finanțarea din partea UE a contribuit, de asemenea, la alinierea la standardele de calitate internaționale și ale UE privind siguranța alimentelor. Programul UE a sprijinit și inițiativele de dezvoltare rurală.