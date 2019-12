Mii de tone de struguri de masă din acest sat ajung pe rafturile țărilor europene, SUA și chiar în Emiratele Arabe. În fiecare an, fermierii din Costești exportă produse agricole în valoare totală de până la 40 de milioane de dolari, scrie tvc.md.

Pentru locuitorii acestui sat, strugurii sunt la fel unor copii – necesită îngrijire și întreținere, dar, în același timp, sunt o sursă de venit constant și chiar destul de consistent. În acest an, agricultorii din satul Costești și-au exportat pentru prima dată produsele în Statele Unite ale Americii și în Emiratele Arabe Unite. În același timp, în fiecare an producătorii încearcă să identifice noi piețe de desfacere.

Potrivit lui Ion Sula, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de struguri de masă, producătorii au nevoie, exclusiv, de sprijinul autorităților, deoarece implementarea noilor tehnologii necesită investiții. De frigidere pentru păstrarea strugurilor și fructelor, inevitabil este nevoie. Potrivit celor mai modeste estimări, fermierii din Costești, au deja peste 100 de camere frigorifice și, așa cum spun ei, acest număr este un record pentru Europa. Potrivit reprezentanților asociației, un depozit pentru fructe și legume nu este o afacere separată, ci o parte integrantă a activității de cultivare și vânzare a fructelor și legumelor.

Aceast lucru face posibilă vânzarea produselor la un preț optim. Iar pentru a îmbunătăți calitatea, precum și pentru a reduce riscurile de pierdere a recoltelor în caz de grindină și vreme rea, producătorii se conduc după experiență străină. Astfel, pentru prima dată în Moldova, unii dintre ei au început să acopere viile cu o peliculă specială, care permite protejarea strugurilor de radiațiile solare excesive, de ploi, grindină, vânt și îngheț.

Datorită peliculei, sperăm să reducem din tratamentele fitosanitare pe care le efectuăm, deoarece pelicula ne permite să facem tratamente strict după registru. Dacă sunt 20 de zile, atunci 20 de zile. Noi nu avem probleme cu roua, cu ploile, că, iată de exemplu a venit o ploiță și nu mai lucrează, a spus Oleg Mereacre, membrul Asociației Producătorilor de struguri.

Fermierii din Costești nu se opresc aici. Ei spun că au mari planuri pentru viitor în vederea implementării tehnologiilor inovative. De exemplu, unii au început deja să cultive struguri în sere, ceea ce face posibilă obținerea acestui produs în orice moment al anului.