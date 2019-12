Reprezentanți ai 14 companii și două asociații IT de pe ambele maluri ale Nistrului au discutat despre posibilitățile de colaborare cu colegii lor români în cadrul unei vizite efectuate la companiile IT și de infrastructură de suport din orașele Cluj și București. Vizita de studiu a fost organizată de proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), finanțat de Suedia și implementat de PNUD.

Potrivit lui Maxim Cataranciuc, managerul proiectului, în sectorul IT capitalul uman contribuie semnificativ la valoarea adăugată a produselor/serviciilor furnizate, iar dezvoltarea rapidă a acestui sector creează premise bune pentru dezvoltarea exporturilor spre diverse destinații, dar mai ales spre țările din comunitatea UE: „Companiile trebuie să analizeze de pe acum tendințele tehnologice și să anticipeze cerințele pieței pentru a rămâne competitivi pe piață. De aceea, prin această vizită de studiu ne-am propus să facilităm un dialog și schimb de experiență între companiile IT de pe ambele maluri ale Nistrului și cele din România, țara care face performanță în IT și furnizează cei mai mulți specialiști IT la nivel european”.

Agenda vizitei de studiu a inclus întâlniri cu fostul ministru al Comunicării din România, Marius Bostan, cu mentori practicieni IT, reprezentanți ai mai multor companii din domeniul TIC și huburi globale de dezvoltare de software din România, se menționează într-un comunicat de presă al PNUD Moldova.

Ivan Geli, președintele Asociației IT din stânga Nistrului, susține că a rămas impresionat de condițiile în care activează specialiștii IT din România și facilitățile de care beneficiază pentru a inova și a aplica în practică cele mai îndrăznețe soluții software. „În București, de exemplu, am vizitat câteva spații de coworking, care prezintă multiple avantaje pentru rezidenți. Companiile IT investesc în angajații săi, prin proiecte provocatoare, traininguri, beneficii sociale. Consider că unele experiențe pozitive din România pot fi replicate în Moldova, care are toate șansele să devină o țară-gazdă pentru investiții străine în sectorul IT”.

Traian Chivriga de la compania XY Partners spune că a identificat câteva oportunități de colaborare cu companiile de peste Prut: „România este un exportator important de tehnologii și servicii IT la nivel global, cu toate acestea companiile din România sunt în căutare de parteneri de dezvoltare a proiectelor noi. De aceea, am discutat despre posibilitatea de a dezvolta împreună anumite proiecte IT. Cred că pe piața noastră există mulți specialiști care ar putea răspunde cerințelor de bază”.

Specialiștii IT de pe ambele maluri ale Nistrului au vizitat și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, un centru important de pregătire a viitorilor programatori. Potrivit Marinei Bzovîi, directorul Asociației Naționale a companiilor private din domeniul TIC, această vizită a fost o bună oportunitate de a revizui prioritățile companiei sale: „Într-un mediu extrem de competitiv, companiile trebuie să îmbunătățească continuu calitatea livrărilor furnizate, dar și să se implice în programe de educație pentru pregătirea noilor specialiști. De exemplu, în România profesorii universitari sunt implicați în proiecte de cercetare și dezvoltare IT, laboratoare de inovare, care le oferă o viziune mai exactă asupra necesităților și evoluției pieței TIC. De asemenea, companiile IT au creat programe de stagii, tabere de vară pentru a facilita procesul de angajare a studenților. Cred că această abordare ar putea fi aplicată cu succes și în Moldova”.

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe ambele maluri ale Nistrului” (AdTrade) oferă asistență pentru crearea unor legături comerciale pe termen lung între antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului și la edificarea unui mediu de încredere și de cooperare în regiune. Inițiativa stimulează și promovează exporturile de mărfuri și servicii din regiune, prin accesarea oportunităților oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Proiectul susține dezvoltarea și sporirea competitivității întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM) și contribuie la crearea noilor companii, ceea ce, implicit, va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.