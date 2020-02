Un proiect în acest sens a fost inițiat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, iar drept urmare, magistrații ar putea rămâne fără pensiile de lux.

Astăzi, legislația prevede că un judecător are dreptul la pensionare după ce a atins vârsta de 50 de ani și are o vechime în muncă de cel puțin 20 de ani, dintre care 12 ani și șase luni lucrați în funcția de judecător. De asemenea, legislația în vigoare prevede că judecătorii pensionați au dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporție de 55 % din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar.

Autoritățile vor să scoată aceeastă prevedere. Potrivit lor, scopul principal este asigurarea „principiului egalităţii”.

„O acţiune importantă a reformei de pensionare, demarate în anul 2017, a constituit excluderea pensiilor privilegiate prin unificarea condiţiilor şi a modului de calcul al pensiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de cetăţeni (deputaţi, membri de Guvern, aleşi locali, procurori, funcţionari publici), astfel, asigurând respectarea principiului echităţii sociale şi a contributivităţii. Respectiv, pensiile pentru aceste categorii de cetăţeni, începând cu 1 ianuarie 2017, se stabilesc în baza criteriilor unificate precum şi în baza a unei singure formule de calcul a pensiei pentru limită de vârstă”, amintesc autoritățile.

Într-un final, cei de la MSMPS spune că „pensiile acestor categorii de beneficiari se vor indexa în condiţii generale, asigurîndu-se aplicarea aceluiaşi principiu de indexare”.

Potrivit Mold-Street, cei mai mulţi pensionari de lux, circa 68%, sunt din rândul judecătorilor şi procurorilor. Astfel, 141 de judecători şi 87 de procurori primeau la acel moment pensii între 20.000 şi 30.000 de lei pe lună, iar 11 judecători aveau pensie lunară între 30.000 şi 40.000 de lei.

Amintim că subiectul s-a mai discutat o dată, în 2016. Atunci, Consiliul Superior al Magistraturii nu accepta noile modificări legislative care își propuneau să taie din pensiile judecătorilor, majorând totodată vârsta de pensionare a acestora. Potrivit unui aviz oferit de CSM atunci, Consiliul nu era dispus să accepte articolele noii legi care se referă la asigurarea cu pensie a judecătorilor.