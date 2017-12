„A fost o surpriză și pentru noi, într-o anumită măsură. Atunci când am anunțat că vom face remanieri nu ne gândeam la formula la care am ajuns. Timp de o lună, împreună cu premierul, am stat și am analizat care este cea mai bună îmbinare pentru ca eficiența Guvernului să crească, să întărim și să depolitizăm sectoarele cele mai importante, cum ar fi justiția sau economia, dar și cum să facem să avem un guvern mai temerar, unul care să atace frontal problemele cu care se confruntă țara și să le rezolve”, a declarat Plahotniuc.

UE a criticat în repetate rânduri politizarea funcțiilor de top din Republica Moldova, în special în zona justiției.

Acesta nu a ezitat să o atace pe lidera PAS Maia Sandu care i-a reproșat că PDM nu are cadre și „împrumută” din foștii miniștri ai PLDM pe care în trecut îi critica

„Spre deosebire de Maia Sandu, ei au vorbit despre acele probleme și au luat atitudine. Doamna Sandu a stat până la sfârșit, să stingă lumina, a făcut ravagii sociale în domeniul Educației, apoi și-a făcut partid și acum se prezintă oamenilor ca fiind albă, imaculată. Eu înțeleg foarte bine îngrijorarea doamnei Sandu - sunt foștii ei colegi, le știe calitățile și înțelege că vor avea rezultate importante. Or, opoziția e mereu deranjată de succesul înregistrat de guvernare, chiar dacă acesta e și succesul cetățenilor”, spune liderul PD.

În ceea ce privește următoarele alegeri, Vlad Plahotniuc s-a arătat optimist: „așteptați-vă la un scor foarte mare!”.