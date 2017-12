Însă agenţia spaţială americană va trebui, în urma unor studii mai amănunţite, să aleagă un proiect dintre cele două finaliste, în 2019, pentru a dezvolta o misiune de explorare ce va fi lansată la jumătatea anilor 2020.



"Aceste două proiecte de explorare încearcă să răspundă la unele dintre cele mai mari întrebări din Sistemul Solar", a precizat Thomas Zurbuchen, directorul departamentului de programe ştiinţifice din cadrul NASA.



Prima dintre aceste două misiuni, denumită "Caesar" (Comet Astrobiology Exploration SAmple Return), vizează colectarea unor eşantioane din nucleul cometei 67P/Ciuriumov-Gherasimenko şi aducerea lor pe Terra.



Misiunea ar putea dezvălui oamenilor de ştiinţă originea formării planetei noastre, a oceanelor şi a vieţii terestre.



Cometele sunt constituite din materiale ce provin din foste stele şi din nori interstelari ce datează din perioada în care s-a format Sistemul Solar, în urmă cu cinci miliarde de ani. De aceea, ele sunt considerate martori preţioşi ai trecutului.



A doua misiune reţinută de NASA, "Dragonfly", se bazează pe o dronă ce va fi capabilă să exploreze caracterul locuibil al câtorva zeci de situri de pe Titan, un satelit natural înzestrat cu o atmosferă densă, şi care are la suprafaţa lui lacuri şi râuri din metan lichid.



Oamenii de ştiinţă cred că Titan ar putea conţine un ocean de apă sub o crustă groasă de gheaţă şi viaţa ar putea să existe în acel ocean.



Misiunea ce va fi reţinută de NASA va fi cea de-a patra pe care agenţia spaţială americană o va include în programul "New Frontiers", înzestrat cu un buget de aproximativ 850 de milioane de dolari.



Primele trei misiuni din acest program de explorare spaţială sunt New Horizon - care a survolat Pluto în 2015, Juno - o sondă plasată pe orbita planetei Jupiter şi OSIRIS-REx - un vehicul spaţial care va trebui să colecteze eşantioane de pe asteroidul Bennu în 2023 şi să le aducă apoi pe Terra.



Celelalte proiecte din programul "New Frontiers" vizează studierea planetelor Saturn şi Venus şi a asteroizilor din jurul planetei Jupiter.



Două dintre aceste proiecte au fost de asemenea reţinute de NASA pentru a face obiectul unei dezvoltări tehnologice mai ample: sondele Enceladus Life Finder şi Venus In situ Composition Investigations (VICI).



Prima este concepută pentru a capta eventualele indicii ale unei activităţi biologice în gheizerele uriaşe care există pe Enceladus (satelit al planetei Saturn).



VICI va fi primul vehicul spaţial robotizat al NASA care va explora planeta Venus după o pauză de trei decenii. Sonda Venus Express, lansată de Agenţia Spaţială Europeană (ESA), este cel mai recent vehicul spaţial care a studiat această planetă de la mică distanţă, între 2006 şi 2014, înainte de a-şi încheia misiunea după ce a rămas fără carburant.