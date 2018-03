Reacția PAS vine după anunțul făcut în acest sens, marți, de către liderul PD, Vlad Plahotniuc. La alegerile prezidențiale din toamna anului 2016, PD a declarat că va susține candidatul dreptei, pe Maia Sandu, dar de facto au susținut candidatura lui Igor Dodon, promovând la televiziunile afiliate „fake news-uri” lansate de PSRM, precum cea privind posibilitatea aducerii a 30.000 de refugiați sirieni în Republica Moldova.

„O farsă pe care am mai văzut-o, deci nu este măcar originală. Partidul Democrat nu are niciun candidat bun și nu are nicio strategie originală, ei repetă ceea ce au făcut la alegerile prezidențiale: au întins mâna, au încercat să îmbrățișeze candidatul pro-european astfel sfâșiindu-l în îmbrățișarea aceasta toxică”, a declarat vicepreședintele PAS, Mihai Popșoi în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.

Potrivit lui, același lucru se încearcă să se facă și în cazul alegerilor anticipate municipale și nu încape îndoială că această strategie este folosită pentru a avantaja candidatul socialiștilor așa cum s-a întâmplat în alegerile prezidențiale.

Declarațiile lui Popșoi vin după ce purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gămurari, prezent și el în aceeași emisiune, a reluat ideea exprimată anterior de Vlad Plahotniuc, privind intenția sinceră a formațiunii de a susține un candidat de dreapta.