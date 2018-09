Silvia Radu afirmă că a fost surprinsă de această propunere. „M-am gândit, am analizat și după ce mi-a fost prezentat proiectul, care presupune o abordare de management instituțional dinamic, am acceptat. Sunt un om format în zona managementului, am o experiență care poate fi folosită și cred că acest lucru mă poate ajuta la reformarea celor două domenii extrem de sensibile, cel al sănătății și cel social.” scrie Radu în postarea sa de pe Facebook.



Proaspătul ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale afirmă că își va menține statutul de neafiliere la orice partid politic și în funcția sa nouă va munci pentru binele Republicii Moldova, pentru moldoveni și nicidecum pentru un partid politic. Radu promite că va depune efort pentru ca moldovenii să aibă parte de servicii medicale mai bune, iar o altă prioritate a sa va fi stabilirea echității sociale.



Cu alte detalii și declarații Silvia Radu promite că va veni imediat după ce se vor încheia procedurile privind numirea ei în funcție, scriu cei de la tetegraph.md