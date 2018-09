El a făcut o comparație între guvernarea PD și celelalte de până acum, aducând în favoarea afirmațiilor sale o serie de cifre.

În perioada anilor 2009-2016, pe durata a șapte ani, înainte ca PD să-și asume guvernarea în R. Moldova, s-au construit mai puțin de 1.000 de kilometri de drumuri. Ceea ce înseamnă mai puțin de 140 de kilometri pe an. Ca și comparație, noi, într-un singur an – 2018, finalizăm și reparăm pentru 1,600 de kilometri. Ceea ce înseamnă de 12 ori mai mult decât guvernările precedente. Ei – 140 de kilometri pe an, noi – 1.600 de kilometri pe an”, a declarat Vlad Plahotniuc, citat de anticoruptie.md

Cu toate acestea, cifra avansată de PD de 1.600 de kilometri de drumuri reparare reprezintă undeva la 8% din totalei rețelei rutiere a R. Moldova de circa 12.719 kilometri.

La o succintă consultare a hărții reparațiilor drumurilor pusă la dispoziție de Guvern, raionul Nisporeni în care este născut liderul PD; Vlad Plahotniuc are 100% ca și execuție pe 33 de drumuri lungi de 25,43 de km, deci în medie fiecare drum sub un kilometru. Prin comparație, în UTA Găgăuzia lucrurile nu sunt tocmai la fel. Aici s-au executat 33 de lucrări cu o lungime de 29,31 de kilometri, terminate în proporție de 59,7%, mai scrie sursa citată.

De asemenea, Vlad Plahotniuc a menționat că, în 2019, vor fi reparate 2.600 de km de drumuri locale și naționale. Sigur, asta în cazul în care PD se va mai afla la guvernare, iar un astfel de program va fi continuat de o alianță de guvernare viitoare. Nu în ultimul rând, Plahoniuc a mai promis și lansarea unui program de către PD de aprovizionare cu apă, în care va conecta la apeducte circa 100.000 de beneficiari.