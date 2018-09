"Vreau să-i mulţumesc pentru că a acceptat promovarea mea şi provocarea de a veni în această funcţie."

"Sunt convinsă că sunteţi oameni bine pregătiţi, că ştiţi foarte bine ce trebuie de făcut. Şi doar munca în echipă aşa cum a zis prim-ministru ne permite să realizăm mult mai multe decât ceea ce ne-am propus", a spus Silvia Radu, ministru al Sănătăţii.

Angajaţii ministerului speră că managementului instituţiei se va îmbunătăţi.

"Noi avem nevoie de un management eficient pe toate trei domenii, sunt sigur că doamna ministru, Radu, le are acest lucru le-a deonstrat anterior, a demonstrat caracter, a demonstrat performanţă", a spus Boris Gâlcă, secretar de stat.

"Cred că o să se isprăvească, o să facă faţă, tuturor cerinţelor. Este foarte important la o funcţie înaltă să ai capacităţi bune manageriale", a spus o femeie.

Şi proaspătul ministru al Agriculturii, Nicolae Ciubuc, a fost prezentat echipei sale.

"Domnul Ciubuc, vreau să doresc succes. Ştiu că sunteţi foarte bine organizat. Maniera lucrurilor pe care aţi făcut până acum, cred că să reuşit până la sfârşit de mandat."

"Să ne axăm pe realizarea celor obiective importante care rezultă, în primul rând, din programul de guvernare, din strategiile de dezvoltare agricolă. A fost lansat un nou program "Apă bună pentru Moldova", a spus Nicolae Ciubuc, ministru al Agriculturii.

Colegii de la minister spun că îl cunosc pe Ciubuc ca un om organizat şi profesionist.

"Am avut o conlucrare bună, sperăm că pe viitor să fie şi mai bună. Are suficienta experienţa, este un ordonat", a spus un bărbat.

Decretele privind numirea în funcţie a celor doi miniştri au fost semnate de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, după ce Curtea Constituţională l-a suspendat temporar din funcție pe președintele Igor Dodon.