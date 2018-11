„Eu nu văd să existe, în primul rând, o dorinţă din partea autorităţilor de la Chişinău pentru chestiunea aceasta. Or, această dorinţă nu poate fi scoasă din pălărie într-un mod inadecvat sau inopinat. Nu trăim într-o lume a surprizelor, trăim într-o lume în care astfel de decizii trebuie să fie pregătite atent. Or, eu nu am văzut până acum o pregătire pe chestiunea aceasta şi nu cred că este posibilă o astfel de pregătire în timpul scurt pe care îl avem până la 1 ianuarie 2019”, a declarat Daniel Ioniţă în cadrul emisiunii „Sfatul Ţării” de la postul de televiziune 10TV.

În opinia diplomatului, Republica Moldova intră în proces electoral şi trebuie să se realizeze faptul că o bună parte a energiilor politice vor fi alocate acelui exerciţiu electoral.

Totodată, ambasadorul a dat asigurări că România va urmări atent ca interesele Republicii Moldovei să fie reflectate corespunzător pe durata în care ţara vecină va asigura preşedinţia Consiliului UE, păstrându-şi calitatea de „broker onest”.

România va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019.