Valeriu MUNTEANU: "Am decis că nu pot fi părtaș la așa ceva. Este o greșeală pe care nu o pot gira. Am decis să mă retrag din PL. Cu regret în suflet, dar cu mintea trează că nu am greșit nimic față de neamul românesc. Lupta continuă. Le mulțumesc tuturor, începând cu domnul Ghimpu si terminând cu toți membrii de partid.

Nu voi adera la nici un partid politic pană la alegeri. Sunt dispus să susțin blocul ACUM."

"În aceste condiții am susținut în PL încă de la început participarea noastră la alegeri alături de PLDM, PAS, PPDA. Am participat la 6 întâlniri cu ei. Dialogul a fost pe alocuri complicat. PAS si PPDA a venit cu ideea de a găzdui PL-ul pe liste și circumscripții, după examenul de integritate.

La început toată lumea înțelegea că decizia PL întârzie din cauza alegerii noului lider PL. Am vorbit despre faptul ca să putem împărtăși ideea unirii, răspunsul lor a fost în mod cert da.

PL și PLDM trebuia să-și sincronizeze deciziile, astfel ca la ședința de ieri sa fie luată o decizie. PLDM a lăsat totul la o parte, problemele și a decis să meargă la alegeri cu ACUM. Am așteptat ca președintele PL, Dorin Chirtoacă, pe care l-am votat sa unească partidul cu blocul ACUM.

Însă președintele a venit fără o decizie în acest sens. A zis că se așteaptă decizia după Consiliul Republican. Este o scuza slabă. PL a decis deja să nu fie de partea bună a istoriei. Pentru concluzie, PL are o decizie a Consiliului Republican, unde se spune că nu a fost discutată participarea PL-ului la alegeri alături de ACUM și ca PL va participa la alegeri pe cont propiu.

Vreau ca lucrurile să fie foarte clare, Ghimpu nu dorește ca partidul să meargă în opoziție cu ACUM. Spune clar acest lucru și nu lasă niciodată să se înțeleagă contrariu. Cel mai mare regret este pentru președintele Dorin Chirtoacă care nu poate să vină cu viziunea personală și se subordonează celor ce spune Ghimpu", a mai adăugat Valeriu Munteanu.