„Mi-a părut rău când am văzut cele întâmplate ieri. Am fost implicat în procesul acesta trei ani. N-o să vă dau date, că sunt secrete. Dar știu oameni care și-au riscat viața, care au avut de suferit, stăteau acolo, dormeau acolo, cei care se duceau și negociau. Noi am oferit tot suportul financiar ca să ducem negocierile până la capăt și este vorba de sume mari. De patru luni s-a blocat procesul de negocieri. Spunea cineva că s-a implicat Federația Rusă, nu știam în ce mod. Cred că asta e dincolo de limitele moralității, să folosești asemenea subiecte pentru a încerca să-și faci capital politic sau dividende politice. Noi am solicitat, conform tuturor rigorilor diplomatice, accesul la ei și să-i aducem acasă. Dacă sunt în stare bună, nu trebuie să aștepte până când domnul Dodon va merge la conferința de la Munchen și apoi să zboare la Moscova pentru a-i aduce acasă. Cred că e păcat”, a spus premierul.

Azi, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a venit cu o nouă solicitare către șeful statului, Igor Dodon, să-i elibereze pe cei doi piloți moldoveni și „să oprească această batjocură”. Anterior, Igor Dodon a spus însă că îi va aduce personal acasă la întoarcerea dintr-o vizită pe care urmează s-o aibă în Germania.

Încă de luni, o delegație de la Chișinău a mers la Moscova să vadă care este starea piloților și să-i aducă în Moldova. Aceasta însă nu a avut acces la ei. Singurul lucru pe care l-a aflat pe surse a fost că moldovenii nu sunt în custodia Guvernului rus, ci în cea a unei organizații non-guvernamentale.

Amintim că Procuratura Generală a anunțat că va investiga ultimele declarații din spațiul public privind implicarea unor forțe pentru a tergiversa procesul de eliberare a celor doi piloți moldoveni, ținuți în captivitate în Afganistan. Instituția nu a precizat însă despre declarațiile cui este vorba.

Luni, președintele Igor Dodon a organizat o conferință de presă în care a anunțat că, datorită intervenției Rusiei, piloții moldoveni au fost eliberați din captivitatea talibanilor.