Reghina Apostolova și-a început cariera în 1968 în calitate de instructor de pionieri la Școala rusă nr.14 din Chișinău, actualmente liceul rus „Natalia Gheorghiu”. După absolvirea studiilor, este angajată în calitate de profesoară de geografie, iar în 1981 este avansată la funcția de director-adjunct al școlii. La 8 iulie 1985, este desemnată în funcția de directoare a Liceului „Natalia Gheorghiu”, funcție pe care o deține până la 20 februarie 2007, fiind numită în funcția de pretor al sectorului Râșcani al Capitalei.

Înainte de a fi numită în funcția de pretor, Reghina Apostolova a fost timp de 8 ani consilier municipal în Chișinău, fiind aleasă pe listele Partidului Comuniștilor. În 2007, președintele Vladimir Voronin, o decorează pe Apostolova cu ordinul Gloria Muncii.

Apostolova se află în funcția de pretor timp de opt luni, după care revine la Liceul „Natalia Gheorghiu” şi activează în calitate de profesoară.

În 2015, când Ilan Șor câștigă funcția de primar al orașului Orhei, Reghina Apostolova este numită viceprimară a orașului Orhei, responsabilă de domeniul construcții și infrastructură. Apostolova mai deține și funcția de preşedinte al Organizaţiei de Veterani a Partidului „Șor”, potrvit anticoruptie.md. În 2018 a fost candidata Partidului „Șor” la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, dar a fost exclusă din competiția electorală pe motiv că ar fi fost finanțată din surse externe.

Conform declarației depusă de Apostolova la CEC, în perioada anilor 2017-2018, candidata a avut venituri salariale de 147 mii 121 lei și 89,6 mi de lei din pensii. Totodată, în calitate de victimă a represiunilor politice ,Apostolova a beneficiat și de îndemnizații în sumă de 4800 lei de la Casa Națională a Asigurărilor Sociale. Candidata lui Șor mai raportează în proprietate și jumătate dintr-un apartament cu suprafața de 93.7 metri pătrați, valoarea căruia este de 541.395 lei.

În declarațiile de avere pentru 2016 și 2017, Apostolova indică un apartament de 53 metri pătrați, evaluat la 300 de mii de lei.

Raportul Kroll: „Am luat un credit. În țara noastră e permis acest lucru"

Numele Reghinei Apostolova apare în primul raport Kroll în lista de persoane private care, în 2013, au cumpărat acţiuni de la Banca Socială și Unibank, pe bani împrumutați de la off-shore-uri britanice, folosind conturi în banca letonă ABLV Bank.

Banca ABLV din Riga, Letonia este considerată a fi una dintre cele trei instituții bancare care au servit drept „porți europene” pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci din R. Moldova care au ajuns să fie lichidate din cauza fraudei bancare de aproximativ un miliard de euro. Într-o dezbatere de la postul de televiziune PRO TV Chișinău, Reghina Apostolova a declarat că a rambursat toate creditele și că nu are probleme cu legea. „Da, cu adevărat am fost un mic acționar al Unibank. Am luat un credit. În țara noastră e permis acest lucru. Am returnat totul. Nu am probleme cu legea și justiția”, a declarat Apostolova.

Fiind întrebată cum a obținut acești bani, candidata din partea Partidului „ȘOR” a evitat să răspundă.

Lipsa de transparenţă la primăria Orhei

Din 2015, Primăria Orhei nu a prezentat niciun raport de activitate şi nu a informat publicul despre rezultatele auditelor interne, nu a publicat pe pagină web nicio Declaraţie de bună guvernare. Timp de 3 ani (iulie 2015 - mai 2018), la rubrica „Achiziţii publice” pe pagina web oficială a Primăriei Orhei au fost publicate doar opt informaţii, dintre care doar șase privitor la achiziţiile publice, potrivit constatărilor raportului de monitorizare a achizițiilor publice de la Orhei, care a fost realizat în cadrul proiectului "Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici", implementat de IDIS-Viitorul.

Autorii au constatat că primul plan de achiziţii a fost publicat pe pagina web a Primăriei Orhei abia pe data de 15 ma2018, după ce 80% din achiziţiile planificate pentru anul 2018 au fost deja realizate.

Cele mai mari trei contracte de achiziție publică atribuite de Primăria Orhei, sunt:

-1.997.721,00 lei pentru „Servicii de deservire și întreținere a spațiilor verzi în municipiul anul 2018” (Pe pagina web a AC, Primăria Orhei, nu exista vreun document sau vreo informaţie privind respectiva procedură de achiziţie)

-3.427.679,02 lei pentru “Lucrări de extindere a iluminatului public în mun. Orhei” (fără ca publicul să aibă acces la informaţii concrete şi relevante despre această tranzacţie, este imposibil de urmărit cum, unde şi dacă lucrările de cca 3,5 milioane lei au fost efectuate)

Cele trei achiziții, în sumă totală de 12.303.230 lei, constituie a şasea parte din totalul cheltuielilor de 72.775.400 lei, planificate în bugetul local pentru 2018, aprobat la sfârșitul anului 2017.