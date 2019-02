Între anii 2002 – 2004 a activat în Guvern, Președinție și Parlament. A devenit deputat pe listele PCRM în urma alegerilor parlamentare anticipate din 2010 și a activat în cadrul Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, scrie moldovacurata.md. În septembrie 2012 a anunțat, într-o conferință de presă, că părăsește PCRM pentru a adera la proiectul politic lansat cu câteva luni mai devreme de foștii săi colegi, Igor Dodon și Zinaida Greceanîi, PSRM. El a negat atunci că ar fi fost șantajat pentru a pleca din PCRM. La scurt timp, a fost numit secretar pentru ideologie al PSRM.

Ion Ceban a ajuns deputat pe listele PSRM și în urma alegerilor din noiembrie 2014, fiind al 4-lea în lista condusă de Igor Dodon. A renunțat la mandat în iunie 2015, la scurt timp după ce a ajuns, tot pe listele PSRM, consilier municipal în Chișinău. Din 2015 este președintele fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

În 2017, la scurt timp după ce Igor Dodon a devenit președinte al Republicii Moldova, Ceban a fost instalat în calitate de purtător de cuvânt al șefului statului, însă și-a păstrat și calitatea de consilier municipal. Ion Ceban a părăsit Președinția în 2018, după ce a candidat la funcția de primar al mun. Chișinău, fiind învins în turul doi de scrutin de Andrei Năstase. El a rămas liderul fracțiunii PSRM în Consiliul mun. Chișinău, acolo unde este coleg cu mama sa, Eugenia Ceban, fosta şefă a Direcţiei Asistenţă Socială Chişinău, actuală membră a PSRM.

În perioada campaniei electorale din iunie 2018, Ziarul de Gardă (ZdG) a scris că Ion Ceban locuieşte împreună cu soţia şi cei doi copii într-un apartament de tip townhouse, pe str. Nicolae Costin. Locuinţa are o suprafaţă oficială de 230 m.p. şi a intrat în posesia sa în urma unui contract de donaţie semnat la 16 decembrie 2016 cu părinţii săi, Vasile şi Eugenia Ceban. Oficial, aceştia au cumpărat imobilul pe 26 aprilie 2012, la câteva luni după ce fusese dat în exploatare de SA „Coloana Mecanizată Mobilă”.

Tot ZdG a scris anterior că Ion Ceban, împreună cu părinţii săi, dar şi sora sa, au avut, anterior, viza de reşedinţă într-un apartament cu o suprafaţă de 69,1 m.p. din str. Drumul Viilor. În aprilie 2014, familia Ceban a donat apartamentul copilului de 7 ani al familiei surorii sale.

În 2017, la Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor din Moldova (ATIC) condus de sora lui Ion Ceban şi sponsorizat din proiecte americano-europene a fost angajată şi Tatiana Ţaulean, soţia politicianului. Conform declaraţiei de avere şi interese pentru 2017, depusă de Ion Ceban, Tatiana a obţinut un venit de 40,8 mii de lei.

Potrivit declaraţiei de avere şi interese pentru anul 2017, familia lui Ion Ceban a avut venituri de puțin peste 273 de mii de lei (22,5 mii de lei lunar). 34 de mii de lei au venit de la Preşedinţia R. Moldova. Pe lângă veniturile soţiei de 40,8 mii de lei de la ATIC, soţii Ceban au obţinut 8 mii de lei din dobânzile de la bancă, acolo unde păstrează 185 de mii de lei, 90 de mii de lei după ce au vândut un automobil Toyota Prius unui angajat al Preşedinţiei, 18,6 mii de lei din vânzarea unui teren într-o zonă de vile de la Bălăbăneşti, Criuleni, 20,7 mii de lei, indemnizaţii de la Consiliul Municipal Chişinău, şi 59,4 mii de lei, din indemnizaţia pentru îngrijirea copilului de la CNAS.

În 2017, familia Ceban a achiziţionat un automobil nou, Skoda Kodiaq, fabricat în 2017. Automobilul i-ar fi costat 454 de mii de lei, de aproape două ori mai mult decât veniturile declarate ale familiei. Soţii Ceban indică în declarația de avere și interese pentru anul 2017 faptul că au contractat un credit în valoare de 7 mii de euro (aproximativ 150 de mii de lei) cu o rată a dobânzii de 0%, datorie acumulată către compania „DAAC Auto” SRL, companie de la care a fost procurată mașina. Banii urmează să fie rambursaţi până în 2019.

Întrebat anterior de ZdG din ce bani familia sa și-a cumpărat mașina, Ceban a menționat că a vândut maşina veche pe care a avut-o în posesie cu 90 de mii de lei: „Am retras o sumă de 5 mii USD din economiile pe care le avem de mulţi ani pe cont bancar. Au fost retraşi şi schimbaţi. După care am luat creditul. Aşa că, totul e ok”. Cât despre faptul că el sprijină denunțarea Acordului de Asociere cu UE, iar sora sa, Ana Chirița, este sponsorizată din fonduri europene și americane, Ceban a precizat. „Sunt mai multe fonduri acolo (la Tekwill)… Noi niciodată nu am zis că suntem împotriva cuiva. Noi suntem pentru parteneriate cu toată lumea.

Mai mult ca atât, şi preşedintele Igor Dodon, şi eu, nemijlocit, cât am fost în Guvern şi în afara lui, am administrat proiecte din partea UE sau a diferitor organizaţii internaţionale. Asta e o interpretare eronată, intenţionat, tendenţioasă, după părerea mea. Am zis că trebuie să prietenim cu toată lumea şi să căutăm beneficii pentru R. Moldova. Singura chestiune care trebuie luată în calcul este transparenţa cheltuirii banilor. Soţia mea lucrează în ATIC din 2010, de pe când eu nu aveam nicio funcţie publică. Nu am nicio implicare (în acest proiect) şi nu am avut nici la început.

În declarația de venituri depusă la CEC în campania electorală 2019, Ion Ceban arată că în anii 2017 – 2018 a avut salarii de la Președinție, de la partid (37 142,86 de lei – în 2018) și indemnizații de la Consiliul Municipal Chișinău. Soția sa, pe lângă veniturile de la locul de muncă, a obținut un venit de 39 848 d elei din dobânda mai multor depozite bancare. La proprietăți declară apartamentul, indicat și în declarațiile precedente, și mașina cumpărată în anul 2017. Socialistul și soția sa sunt titularii a 8 conturi bancare, dintre care unul – în euro, altul – în dolari și restul – în lei. Pe ele soții dețin în total 185 de mii de lei și 213 USD.

Integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid

În 2017, la scurt timp după ce Igor Dodon a devenit președinte al Republicii Moldova, Ceban a fost instalat în calitate de purtător de cuvânt al șefului statului, însă a dorit să-și păstreze și mandatul de consilier municipal. Președinția a solicitat Autorității Naționale de Integritate să se expună dacă poziţia de consilier prezidenţial este sau nu compatibilă cu cea de consilier municipal. Instituția i-a răspuns că, potrivit Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, consilierii prezidențiali nu pot exercita alte funcţii publice sau deţine posturi de natură contractuală în cadrul autorităţilor publice.

Atunci, pentru a soluţiona incompatibilitatea, dar totuşi pentru a rămâne la Președinție și în Consiliul Municipal, Ion Ceban a demisionat din funcţia de consilier prezidenţial şi a fost angajat în calitate de secretar al preşedintelui, îndeplinind şi atribuţiile de purtător de cuvânt. Ion Ceban a declarat că funcţia pe care o deţine este una tehnică, iar juriştii „s-au ocupat de acest lucru”, de aceea nu ştie care a fost procedura de „transformare”.

Prin această trecere de la o funcţie de demnitate publică la una tehnică, Ion Ceban a fost scutit de obligaţia de a-şi declara averile şi interesele personale în calitate de persoană cu funcţie de demnitate publică. Juriștii au criticat tertipul folosit de Președinție pentru a dribla legea.