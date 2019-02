Analistul politic Ion Tăbârță a vorbit într-un podcast realizat de portalul sinopsis.info.ro despre problemele din această campanie electorală pe care a caracterizat-o ca fiind una murdară, cu multă manipulare și dezinformare. De asemenea, acesta a vorbit despre cum PSRM în sine este un proiect politic al Moscovei și despre fazele în care acesta a fost crescut sub conducere lui Igor Dodon.

Principalele idei:

# Aceste alegeri sunt inedite pentru Moldova, deoarece vor avea loc într-un context total nou, dat de noul sistem electoral adoptat (vot și pe liste de partid și uninominal).

# Există suspiciuni, și nu fără temei, că sistemul electoral a fost schimbat pentru ca actualul partid de guvernământ să se mențină la putere. Vechiul sistem, cel proporțional, stimula oligarhia de partid și nu favoriza o legătură clară între candidat și alegător. Însă, actualul sistem electoral mixt poate fi o versiune mai proastă a precedentului sistem. Acum există premise că votul popular va fi distorsionat și că viitorul legislativ nu va fi reprezentativ

# Din actualele dezbateri electorale, a cam dispărut partidul, nu mai sunt dezbateri ideologice, pe programe. Majoritatea discuțiilor se axează acum pe persoane, s-a ajuns la un caracter prea personalizat al procesului electoral. Cum partidele politice au fost slăbite, e greu de crezut că va începe procesul de însănătoșire a instituțiilor publice din Moldova.

# Evident, Moscova urmărește atent tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că Moscovei îi convine cum stau acum lucrurile în Moldova, deși e evident că își dorește mai mult.

# Există un scenariu etapizat, pe care Rusia îl implementează în Moldova de vreo 4-5 ani. După ce Partidul Comuniștilor – partid în care oricum nu avea mare încredere -, a scăzut în influență, Moscova s-a orientat spre alt scenariu: a susținut crearea unui partid pro-rus, complet obedient Kremlinului. Mă refer la Partidul Socialiștilor. În primă etapă, acesta a ajuns în Parlament, fiind – destul de surprinzător – partidul care a acumulat cele mai multe voturi. A doua etapă e cea în care reprezentantul acestui partid, Igor Dodon, a ajuns să ocupe funcția de președinte al Moldovei. S-a ajuns astfel la o încetinire a proces de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană, ceea ce convine Moscovei. Însă Moscova vrea mai mult, iar următoarea etapă ar fi ca un partid pro-rus să obțină guvernarea, ca după asta să avem un plan de federalizare a Moldovei în termenii memorandumului Kozak.

# Dacă socialiștii nu vor cîștiga alegerile, Moscova va coace probabil alte scenarii și nu exclud atragerea actualului partid de guvernămînt. Și Partidul Democrat știe acest lucru și are propriile scenarii: vezi în acest sens existența Partidului Șor, al cărui scop e să împiedice Socialiștii să obțină majoritatea.

# În actuala campanie electorală sunt folosite numeroase tehnici de manipulare. Avem partidul de guvernămînt, care are cuțitul și pîinea campaniei electorale, apoi cele două partide de sub umbrela sa, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor. În plus, există și blocul ACUM, acesta din urmă fiind total dezavantajat. Primele apelează la numeroase tehnici de manipulare, ce includ publicarea de neadevăruri în media obediente, activități de spoiler, campanii de denigrare și atacuri la persoană, mai ales în localitățile mici. Să nu mai vorbim de pomenile și cadourile oferite alegătorilor.

Politicienii au folosit și biserica în scopuri electorale, dar mai grav e că biserica se lasă folosită. Dar și artiști, oameni de cultură se lasă folosiți, antrenați în astfel de curse.

# Există temerea că se poate repeta scenariul de la alegerile pentru primăria Chișinăului, cînd rezultatul votului popular a fost anulat printr-o decizie judecătorească. Temerea e reală. Oricum, așa ceva se poate întîmpla mai puțin la nivel național, unde sunt liste partid, cît mai ales pe listele uninominale (din circumscripții).

# Pentru Uniunea Europeană va fi dificil să gestioneze dosarul relației cu Moldova, asta indiferent de rezultatul alegerilor. Dacă se vor păstra parametrii democratici, atunci relația s-ar putea să se îmbunătățească, dacă nu, relația cu UE se va deteriora și mai mult.