1. Guzun Ludmila, președinte al raionului Ungheni, Partidul Democrat din Moldova;

2. Baraniuc Antonina, secretar-referent, Partidul Politic ”Șor”;

3. Mitriuc Ghenadi, deputat în Parlament, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;

4. Chirilov Harlampie, președinte UCOOP Ungheni, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova;

5. Țîcu Octavian, cercetător științific, Institutul de Istiorie, Bloculul electoral ”ACUM Platforma DA și PAS”;

Cel de-al șaselea candidat, Alexandru Brînză, vicepreședintele raionul Ungheni, din partea Partidului Liberal, s-a retras din cursa electorală.

…Am făcut-o, deoarece nu am avut magazine sociale ca Șor, nu am avut colete cu paste și cartofi, cu șampanie, nu am fost un guraliv care a tot vorbit despre Unire ca acum să uite de acest sfânt ideal…

Unul dintre cele mai mari proiecte, așa după cum am scris în programul meu electoral, rezidă în dezvoltarea pe suprafețe însemnate a agriculturii ecologice cu apă din râul Prut. Nu mai puțin importantă mi se pare dezvoltarea turismului agricol. Pentru implementarea acestor proiecte va trebui să mă aflu în permanență în raion, dar și în județele României.

Mi-am apreciat șansele ca să trag o singură concluzie: mă retrag în favoarea candidatului care va promova în parlamentul de la Chișinău aceste proiecte. Voi pune personal umărul pentru a le materializa spre binele oamenilor.

