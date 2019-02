Federaţia Rusă pregăteşte o fraudare masivă a acestor alegeri cu ajutorul turismului electoral din Regiunea Transnistreană, pentru a spori procentele PSRM-ului, iar PDM-ul oligarhului Plahotniuc va profita din plin de legea mixtă electorală, “o struţo-cămilă nedemocratică” taxată dur de Comisia de la Veneţia şi de presiunile exercitate asupra cetăţenilor de instituţiile de forţă şi funcţionarii statului moldovean, scrie jurnalistii.ro.

În faţa acestui tăvălug de factură putiniană, Blocul ACUM rămâne singura opţiunea pentru păstrarea democraţiei şi vectorului pro-european al R.Moldova unde jocurile par a fi demult tranşate în favoarea cartelului PDM-PSRM, căruia I se va alătura Partidul lui Şor. Dar această lucrătură putinistă poate fi destructurată numai printr-o mobilizare masivă la vot a românilor dintre Prut şi Nistru în contextul în care regimul lui Plahotniuc a avut grijă să blocheze în anumite state votul diasporei, foarte important în conturarea viitorului plen de la Chişinău.

Dar până la votul de duminică, situaţia de la Chişinău este fluidă şi deosebit de tensionată pe ultima sută de metri, şi se observă ultimele jocuri de campanie ale Federaţiei Ruse, pentru blocarea opoziţiei pro-europene ACUM şi victimizarea lui Plahotniuc, printr-un nou proces deschis de autorităţile de la Kremlin pentru spălare de bani.

Pentru a contracara această “grozăvie”, maşina de propagandă a lui Plahotniuc de la Chişinău au încercat să pună otrăvirea Maiei Sandu şi lui Andrei Năstase cu mercur şi alte metale grele pe seama consumului de peşte, dar Plahotniuc pare că l-a scăpat de sub control pe Igor Dodon, care a primit un sprijin mediatic important de la Moscova.

Astfel, potrivit Ministerului de Interne al Rusiei, Vladimir Plahotniuc este unul dintre organizatorii unei structuri criminale internaționale care se ocupă cu operațiuni valutare ilegale, de mari proporții. În acest sens, oficialii de la Kremlin îl consideră pe Vladimir Plahotniuc răspunzător pentru scoaterea din Federaţia Rusă a circa 500 de milioane de euro, echivalentul a 37 de miliarde ruble.

“Pentru Plahotniuc, această ştire a picat foarte prost deoarece nu părea să aibă probleme la Kremlin, dar ultima vizită a lui Dodon şi promisiunile făcute de acesta lui Putin că va închide odată pentru totdeauna drumul european al R.Moldova, îi va aduce un avantaj consistent duminică pe segmentul celor nehotărâţi, care încă mai credeau în populismul PDM-ului”, au subliniat, surse politice de la Chişinău, pentru Jurnaliştii.ro.

Potrivit surselor noastre, Plahotniuc va încerca să se victimize maximum, pornind de la acest nou dosar deschis la Moscova şi va scoate în evidenţă ingerinţele Moscovei în alegeri, pozând într-un european 100% .

În acest sens, PDM susține că a sesizat instituțiile internaționale „în legătură cu implicarea abuzivă a Rusiei în alegerile din R. Moldova”, după ce Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că pe numele lui Vlad Plahotniuc a fost deschis un nou dosar penal.

„PDM consideră că instituții din Federația Rusă desfășoară acțiuni de intimidare, abuz și șantaj împotriva liderului partidului, Vlad Plahotniuc, inventând cu două zile înainte de alegeri un dosar fals pe numele său. Considerăm că aceste acțiuni au fost inițiate cu scopul de a influența rezultatul alegerilor din R. Moldova, de a manipula opinia publică și de a sprijini o anumită forță politică în detrimentul alteia”, se arată în textul comunicatul de presă, emis de oficialii democraţilor.

În ecuaţia electorală de la Chişinău de pe axa PDM-PSRM-Kremlin versus Blocul Acum o reprezintă finanţarea Fundaţiei de Binefacere “Din Suflet” a Primei Doamne a R.Moldova Galina Dodon cu sumă de 70.000 de euro de către fiul procurorului general al Rusiei, Yuri Chaika. Investigaţia Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie pe subiectul finanţărilor ruseşti în conturile Fundaţiei conduse de soţia lui Dodon întregeşte tabloul circuitului rusesc de la Chişinău şi reconfirmă încă odată legăturile lui Dodon cu diferite personaje din anturajul lui Dodon.

De asemenea, surse politice de la Chişinău ne-au confirmat că SIS (Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova) ar avea date mai complexe despre legăturile şi sponsorizările familiei Dodon pe axa silovikilor de la Kremlin, cu ajutorul cărora l-ar şantaja constant Vladimir Plahotniuc.

“Ceea ce s-a întâmplat cu conducerea SIS-ului în primăvara anului trecut nu a fost întâmplător, întrucât Plahotniuc a cerut o monitorizare clară a lui Dodon care s-a tot plimbat şi a negociat diferite chestiuni pe la Kremlin. Deşi păre prostovan, Dodon joacă foarte atent cartea sa pro-rusă, însă Plahotniuc are prin intermediul SIS-ului mai multe date cu care îl poate distruge. Vom vedea după alegeri ce va fi”, au subliniat, pentru Jurnaliştii.ro, surse politice de la Chişinău.

Cu adevărat grav în toată această ecuaţie de putere politică şi electorală de la Chişinău o reprezintă tăcerea Bucureştiului, care girează un regim oligarhic hibrid, sub falsa sintagmă că va continua drumul european. Dar diplomaţia de la Bucureşti omite cu bună ştiinţă faptul că drumul european a murit încă din 2015, când Plahotniuc a câştigat “Războiul Vlazilor”.

Sacrificarea lui Filat l-a întărit mai mult pe Plahotniuc, dar furtul miliardului de la BEM l-a vulnerabilizat. Oare cum se va înţelege cu PSRM începând de luni?

În momentul de faţă, toate semnalele indică o implicare masivă a Federaţiei Ruse în procesul electoral de la Chişinău, prin regiunea transnistreană unde R.Moldova nu are nici un control.