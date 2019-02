În conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2109 din 19 ianuarie 2019, pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, a fost aprobată deschiderea a 12 secții de votare în mai multe localități de pe teritoriul SUA, după cum urmează:

1. New York, NY (SV 51/4) - sediul misiunii: 35 East 29th Street, New York, NY 10016;

2. Washington D.C. (SV 51/5) - sediul misiunii: 2101 S Street NW, Washington, D.C. 20008;

3. Sacramento, CA (SV 51/6) - 4849 Manzanita Avenue, Carmichael, CA 95608;

4. Chicago, IL (SV 51/7) - 7280 N. Caldwell Avenue, Niles, IL 60714;

5. Seattle, WA (SV 51/8) - 6644 S 196th St - Building T105, Kent, WA 98032;

6. Atlanta, GA (SV 51/9) - 165 S Clayton Street, Lawrenceville, GA 30019;

7. Raleigh, NC (SV 51/10) - 711 West Lane Street, Raleigh, NC 27603;

8. Spokane, WA (SV 51/11) - 7010 W Thorpe Rd, Spokane, WA 99224;

9. Springfield, MA (SV 51/12) - 76 Bridge Street, Agawam, MA 01001;

10. Portland, OR (SV 51/13) - 11050 SE Powell Blvd, Portland, OR 97266;

11. Asheville, NC (SV 51/14) - 128 Brickyard Rd, Asheville, NC 28806;

12. Minneapolis, MN (SV 51/15) - 6206 Lilac Dr N, Brooklyn Center, MN 55430.