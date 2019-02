Dan Perciun a mulțumit tuturor pentru susținere și încredere.

„Am obținut un rezultat fantastic în primul rând datorită celei mai bune echipe. Am avut marele noroc să am alături oameni dedicați, gata să lupte până la capăt, animați de dorința sinceră de a aduce Moldova pe făgașul normalității. Am obținut o victorie importantă, urmează să câștigăm și războiul! Greul de-abia începe, dar noi suntem gata – și cu susținerea voastră sunt sigur că vom reuși. Ne-am angajat să facem o altfel de politică și așa vom face – transparent, onest, cu responsabilitate. Ne auzim cât de curând la Ciocana pentru a discuta prioritățile pe acest mandat”, a scris Perciun.

De menționat că, Dan Perciun este născut în anul 1991.