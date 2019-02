Cei doi oficiali au discutat subiecte ce țin de politica internă și cea externă a țării noastre, acordând o atenție deosebită alegerilor parlamentare care s-au desfășurat la 24 februarie.

"Consider că trebuie să ne abținem de la declarații politice pînă ce instanțele se vor expune pe marginea contestărilor care au fost depuse anterior de către concurenții electorali în privința rezultatelor alegerilor în unele circumscripții electorale.

De asemenea, este necesară confirmarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova, după care vom putea trece la etapa negocierilor dintre partidele politice care au acces în Parlament.

În acest context, am reconfirmat faptul că Administrația Președintelui RM este gata să ofere o platformă pentru astfel de negocieri, cu scopul de a identifica o configurare legală și legitimă a Parlamentului de legislatură nouă și a viitorului Guvern al țării noastre.

În încheierea discuției, mi-am exprimat speranța că noul Parlament va promova o politică externă echilibrată. În acest sens, am menționat că voi propune liderilor partidelor politice să ia această abordare ca bază pentru formarea majorității parlamentare", a declarat Igor Dodon.