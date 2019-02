Partidul Democrat nu are nevoie de timp și de comunicare cu alte partide pentru a crea viitoarea majoritate parlamentară, iar blocul ACUM are nevoie să demonstreze că alegerile de duminică trecută au fost fraudate.

„Există câteva scenarii pe care le văd eu: fie democrații rup 10 deputați de undeva, fie, dacă nu vor putea să ajungă la această configurație, ar putea să voteze un Guvern minoritar propus de către președintele Dodon”, a menționat Lilian Carp la emisiunea „Ora expertizei” de la postul Jurnal TV.

Lilian Carp este de părere că Partidul Democrat a făcut tot posibilul ca nimeni să nu-și dorească să comunice cu el. „Plahotniuc nu are nevoie de timp ca să formeze această majoritate, iar noi avem nevoie, în primul rând, să demonstrăm că aceste alegeri au fost fraudate. Și ele au fost fraudate din prima zi când a început înregistrarea candidaților până a fost închise secțiile de votare. Acestea au fost orice, numai nu alegeri”, consideră deputatul.

El este de părere că, dacă se va obține organizarea alegerilor anticipate în condiții democratice, atunci acest lucru ar putea însemna începutul sfârșitului „clicii oligarhice”. Potrivit lui, dacă alegerile parlamentare de duminică s-ar fi desfășurat după sistemul proporțional, în care ar fi existat ziua tăcerii, în prezent ar fi existat o altă realitate politică în care blocul ACUM și alte partide ar fi putut forma o majoritate fără PDM.

Stela Jantuan, fostă deputată, este de părere că inițierea unui dialog dintre actorii politici, care sunt diferiți din punct de vedere ideologic, totuși, din punct de vedere politic, ar putea însemna un dialog în care Partidul Democrat ar putea fi scos din ecuație. „Asta este ceea ce PDM nu va permite și asta noi vedem că pe rețelele de socializare și pe site-urile controlate de democrați s-a început așa un „trolling” față de partidele care formează blocul ACUM.