Premierul a ținut să mulțumească alegătorilor și observatorilor, spunând că scrutinul a decurs fără probleme, în pofida a ceea ce declară ACUM și PSRM.

Pavel Filip a deschis ședința cu mulțumiri.

„Am trecut de alegerile parlamentare. Am insistat în toată această perioadă ca alegerile să se desfășoare liber și corect, și nu în zadar am invitat un număr mare de observatori. Votul din diasporă a fost cu mai puține probleme, nu am auzit ca în secțiile din străinătate să fie deficiențe majore. Vreau să mulțumesc celor implicați care au avut grijă ca aceste alegeri să fie corecte și aranjate profesionist chiar.

Mulțumesc și celulei formate, chiar dacă nu a fost necesar să intervină. Mulțumesc și cetățenilor care au participat, că le pasă și se implică. Miniștrii revin în funcții până la confirmarea legalității alegerilor și validarea mandatelor, guvernul e funcțional și are puteri depline. După asta vom avea un guvern în exercițiu, cu puteri limitate. Nu avem timp de odihnă, avem o perioadă grea în față”, a spus Filip în debutul ședinței.

Pe ordinea de zi a Guvernului sunt 46 de subiecte, inclusiv discutarea secretelor.